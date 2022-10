Vasárnap délben Frankfurtban kisorsolták a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság selejtezőjének csoportjait. A magyar válogatott, története során először, az első kalapból, tehát kiemeltként várhatta a sorsolást, amit annak köszönhetett, hogy a Nemzetek Ligájában a legjobbak között végzett.

A sorsolás eredményeként Marco Rossi csapatának Szerbia, Montenegró, Bulgária és Litvánia ellen kell kiharcolnia a kijutást a németországi kontinenstornára.

Az országos hírportálok egyértelműen optimisták az Európa-bajnokságra való kijutást illetően: kedvező sorsolás a foci-Eb-re, minden nagycsapatot elkerült nemzeti tizenegyünk, rég volt ilyen nagy esélye a válogatottnak, innen ki lehet jutni, sorjáznak a vélemények. Akad olyan értékelés is, hogy álomszerű csoportba került válogatottunk.

Megyénk labdarúgó szakemberei szerint azonban nem árt az óvatosság. Vojtekovszki Csaba, a Magyar Labdarúgó Szövetség Heves megyei igazgatója szerint, az előzetes eredmények alapján úgy tűnik, hogy nagy esélye van a magyar válogatottnak az Európa-bajnokságra való kijutásra.

– Azért én egy kicsit óvatos is lennék, mert bár nagyon pozitív a válogatott teljesítménye, meg az egész elmúlt időszakban nyújtott játéka, de igazából most derül majd ki, hogy mi is a valós teljesítmény – fogalmazott Vojtekovszki Csaba. – Most nem sztárcsapatok ellen fogunk játszani, és az elvárások is magasabbak a válogatottal szemben, mint korábban hasonló szituációban. Én nagyon szurkolok nekik, és bízom abban, hogy meg tudják oldani a feladatot. Nem lesz könnyű. Ha a múltba egy picit visszatekintünk, mondjuk az albánok elleni mérkőzésre, akkor láthatjuk, hogy éppen ezek a csapatok azok, amelyek sokkal nehezebb feladatot jelentenek, mint azok, amelyek esetleg magasabban jegyzettek.

Ofella Zoltán, az FC Hatvan elnöke optimista a továbbjutást illetően.

– A korábbi tapasztalatok alapján azonban azok a meccsek a legnehezebbek, ahol esélyesnek kiáltják ki a csapatunkat – fejtette ki. – A szerb együttes veszélyes, de a bolgároké is. Utóbbiakat ugyan idegenben 3:1-re megvertük, de a játék képe alapján nem volt az olyan egyértelmű, hogy sokkal jobbak lennénk az ellenfélnél. Óvatosnak kell lenni, a játékosoknak kell felnőni ahhoz a feladathoz, hogy pszichésen ezt a terhet jól tudják kezelni. Ugyanúgy koncentráljanak, mint az angol, vagy a német csapat ellen.

Nem lehet úgy pályára lépni, hogy jobbak vagyunk, az elbizakodottá tehet. Ezzel együtt úgy gondolom, ennek a csapatnak esélyesnek kell lenni a továbbjutásra.

A mátraballai illetőségű Kis Károly, az FC Ajka NB II-es labdarúgó-csapatának vezetőedzője úgy véli, lehetett volna nehezebb is a csoport.

– Ezzel együtt azt gondolom, ma már annyira kiegyenlített a nemzetközi mezőny, hogy nem lehet biztosra menni senki ellen. Aki elbízza magát, az nagy hibát követ el. Úgy vélem, a válogatott van olyan erős, hogy esélyes a jó szereplésre. A csoportban ugyanakkor ott található az a Szerbia, amely tört már borsot az orrunk alá. Az tény, hogy mást kell játszani, mint amit a topcsapatok ellen játszott a válogatott. Én bízom benne, hogy fel tudnak nőni ehhez a feladathoz. Több olyan mérkőzés is volt, ahol nagyon jó csapatok ellen tudtak játszani a játékosaink letámadást is, tehát a taktikai repertoár megvan ahhoz, hogy a gárda elérje a célját – összegezte Kis Károly.