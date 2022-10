– Gratulálok Pitbullnak, bemutatta a védekezés magasiskoláját, nem indított semmit első szándékból. Van, amit lehet túlerőltettem, de a cím és az öv mellett a közönséget is meg akartam nyerni és n em gondoltam, hogy két sikertelen kísérlet után számít még a harmadikra is. Úgy gondolom, az erőnlétem jobb volt, de ez most nem volt elég a győzelemhez. Gratulálok Pitbullnak, bemutatta a védekezés magasiskoláját, nem indított semmit első szándékból. Van, amit lehet túlerőltettem, de a cím és az öv mellett a közönséget is meg akartam nyerni és nem gondoltam, hogy két sikertelen kísérlet után számít még a harmadikra is. Úgy gondolom, az erőnlétem jobb volt, de ez most nem volt elég a győzelemhez. Pszichésen most nagyon kivagyok, mert úgy érzem, meg lehetett volna. Bizonyítani szerettem volna szűkebb környezetem mellett mindenkinek, aki kedveli a küzdősportot. Köszönöm a biztatást, a szurkolást! Mindenkinek, aki velem volt! Csalódottságomon és szerzett sérülésemen szeretnék mielőbb túljutni és szeretnék mielőbb bizonyítani. Önmagamnak, edzőimnek, partereimnek, barátaimnak, szurkolóimnak, kritikusaimnak, ellenfeleimnek, a Bellatornak, a küzdősportnak, mindenkinek – olvasható Borics Ádám őszinte Facebook bejegyzésében.