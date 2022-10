Szombat, 14.30:

EGERSZALÓK (7.)–ENERGIA SC GYÖNGYÖS (10.)

Egerszalók. V.: Pádár Szabolcs (Motsidlovszky, Forgó).

– Házigazdaként egyértelműen a győzelemre törekszünk a gyöngyösiekkel szemben. A múlt heti, füzesabonyi vereséget megelőző mérkőzéseken nyújtott teljesítmény alapján bizakodóan lehetünk, ám ahhoz, hogy megszerezzük a három pontot a helyzeteinket jobban kell kihasználni. Ez a tényező minden csapat esetében döntő, nekünk is rendkívül fontos, hogy a kapu előtti összpontosítás megfelelő legyen – hívta fel a figyelmet a tudnivalókra az egerszalókiak játékos-edzője, Montvai Tibor.

Fotós: Bódi Csaba / Forrás: Heves Megyei Hírlap grafika



A Egerszalók SE negyedik hazai összecsapására készül, előzőleg a Heréd (1–1) és a Gyöngyösi AK (1–1) ellen döntetlent játszott a gárda, a Besenyőtelket pedig legyőzte (8–0). Az Energia SC esetében az az érdekes eset áll fenn, hogy otthon mind a négy meccsükön kikaptak a piros-feketék, vagyis a meglévő hét pontjukat idegenben gyűjtötték a Besenyőtelek (2–0), a Lőrinci (3–0) és a Bélkő SE-Bélapát (0–0) vendégeként.

A fentiek alapján nem meglepő, hogy a gyöngyösiek játékos-edzője elégedetlen, ám a hibapont nem a játékosok képességeiben vagy a hozzá­állásban keresendő.

– A keret összetételét tekintve továbbra is állítom, hogy az élmezőnyben lenne a helyünk – mondta Tatár Roland. – Ha nem volnék az Energia SC együttesének az edzője, akkor is ez lenne a véleményem, mert ismerem futballista társaim tudását. Ezenkívül az adja az alapot, hogy heti három alkalommal edzünk úgy, hogy a gyakorlásokon rendszerint 16–17 játékos van jelen. Ahogy a civil életben, úgy a sportban is csak az elvégzett munkában hiszek, mert annak meg kell hogy legyen az eredménye.

Sajnos azonban akadnak zavaró körülmények, amelyek miatt megoszlik figyelem és az összpontosítás csökkenése magával hozza a hibákat. Nagyon jó lenne ezen változtatni, mert addig nehéz lesz a fentebb lépés.

A 37 éves középpályás, tréner gondjait csak szaporítja, hogy a bal oldalról kiesett Fótos László, akire személyes okok miatt számíthat a folytatásban, miként az is jelentős érvágás, hogy a gárda meghatározó futballistája csak tavasszal térhet vissza. Csoszánszki Dávid kiállítás miatt fél évre szóló eltiltását tölti, és noha a klub fellebbezett az enyhítés érdekében, a Fellebbviteli Bizottság helyben hagyta a korábbi döntést.