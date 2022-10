Táncsport 1 órája

Noszvajon át vezet a rokisok útja a világbajnokságra

Szabó Mátyás révén a gyöngyösi székhelyű Fortuna TSE is érdekelt a Genfben rendezendő páros formációs világbajnokságon szereplő magyar csapatban. A The Clue néven induló main class felnőtt formáció felkészülését háromnapos noszvaji edzőtábor is segítette. Ott látogattuk meg a válogatottat.

A magyar válogatott The Clue néven szereplő páros formációs csapata Forrás: Bódi Csaba/Heves Megyei Hírlap

– Nagyon szép környezetben vagyunk, ez már megdobja a hangulatot, a terem pedig tökéletesen alkalma arra, hogy felkészülhessünk a világbajnokságra. Nyáron négy napot Németországban töltöttünk, azóta pedig heti egyszer tudjuk összehozni a társaságot közös edzésre – mondta a hat lány és hat férfi táncos alkotta formáció vezetőedzője. Tóth Bence szakmai vezetőként felel a munkáért, amelyben trénerként Ábrahám Dániel, Lukas Brauer és Pelyhe Szabolcs segítségére számíthat. A budapesti Musztáng SE, a Rock and Magic SE, a Tornádó Hungary TSE és a Fortuna TSE csapatából érkezett tagok részéről képességek terén minden adott. Király Ádám, Deli Alex, Jonas Brauer, Balla Balázs, Borek Dávid, Szabó Mátyás, Mercs Gréta, Csényi Fanni, Megyesi Veronika, Lantos Lilla, Bihari Luca és Bihari Flóra részéről az elszántság és a hozzáállás remek, ez azonban még nem jelenti automatikusan azt, hogy az eredmény „magától jön”. – A célt azt jelenti, hogy bemutassuk, Magyarország is képes kialakítani egy ilyen formációt – emelte ki Tóth Bence. – Ez már önmagában borzasztó nagy munkának számít, ugyanis hat párost kell összerakni. A lányok a levegőben komoly akrobatikákat hajtanak végre, a fiúkkal nagy összhangban kell dolgozniuk. Itt egyszerre kell dobni és elkapni, ami jelentős koncentrációt igényel. A lányok rengeteg munkát végeznek a levegőben, előre és hátra szaltó váltja egymást, olyan ugrásokkal van tele a gyakorlat, ahol fejjel lefelé érkeznek egy másik fiú hátára, és a többi. Ezek miatt is meglehetősen bonyolult ez a kategória. Ugyanakkor, ha sikerül és minden passzol, akkor óriási büszkeséggel tölthet majd el bennünket a produkció. Köszönet a noszvajiaknak – A Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetésének köszönjük, hogy megkaptuk a lehetőséget a felkészülésre. Közel egy éve zajlik a munka annak érdekében, hogy Genfben minél jobban szerepeljünk és méltó módon képviselhessük Magyarországot a világbajnokságon – tekintett előre a magyar formáció egri illetőségű tagja, Szabó Mátyás. A mezőny erőssége alapvetően meghatározza a színvonalat, az esélyeket illetően viszont előre nehéz meghatározni, mire lehet számítani a riválisokat illetően. Egy jelentős „tényező” sorsa azonban bizonyos. – Az orosz táncosok nagy hagyományokkal rendelkeznek, régóta ők a legjobbak – folytatta a szakember. – Ám őket a háborús konfliktus miatt nem engedik indulni, noha rendre ők a favoritok a felnőtt párosok és a formációk között. Így mindegyik open kategóriában viszonylag nyílt vizeken evezünk, vagyis bármi megtörténhet. A Magyar Táncsport Szövetség által delegált formáció vezetője nagyon örül annak, hogy hazánk régen tervezett felnőtt páros formációját sikerült összehoznia. Vagyis az „ugródeszka” már megvan. Noszvajon a magaslatot is lehetett szokni

Forrás: Bódi Csaba/Heves Megyei Hírlap – Már az jelentős eredmény, hogy összejött az egység, mert ilyen jellegű társulat eddig még nem volt hazánkban és mostani hat páros kialakítása is komoly előkészületeket igényelt. Magyarország akrobatikus rock and roll sportágban nagyon erős nemzetnek számít. Évről évre világ és Európa-bajnoki címeket hoznak haza a versenyzőink, de ebben a kategóriában még nem tudtunk csapatot indítani. Ezért is várjuk izgatottan az október 15-i svájci vb-t, bízva abban, hogy amit elterveztünk, az jól sikerül – zárta szavait Tóth Bence.



