A férfi NB I/B 12. fordulójából előrehozott mérkőzés:

QHB-EGER (4.)–SZÁZHALOMBATTAI KE (16.)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, szombat, 17.00. V.: Asztalos B., Szalay Z.

Az egri gárda az idei szezon eddigi összes hazai találkozóját meggyőző fölénnyel nyerte. Tóth Edmond edző együttese hat mérkőzésen szerzett nyolc pontjával az élmezőny meghatározó együttesének számít.

– A tabellán elfoglalt helyezés adhat egyfajta képet az erőviszonyokról, de ettől fontosabb, hogy a játékunkat stabilan tartsuk, a hibák számát minimalizáljuk. Tudom, hogy mire vagyunk képesek, s bízom benne, hogy ezt hétről-hétre meg tudjuk mutatni – jelentette ki Tóth Edmond.

A Százhalombattai KE eddigi egyetlen pontját a 4. fordulóban a Kecskemét ellen szerezte.

Vrhovina Dominik a Budakalász NB I-es csapatának játékosaként, kettős igazolással szerepel a QHB-Eger együttesében. A 20 esztendős beálló elmondása szerint rendkívül motiváltan érkezett a hevesi megyeszékhelyre, ahol szeretne maradandót alkotni.

Arra a kérdésre, hogy mit vár a szombati mérkőzéstől a kézilabdázó így válaszolt.

– Győzelmet! A fiatalok a legutóbbi Vecsés elleni összecsapáson is bizonyították, hogy képesek felnőni feladathoz. Az is hamar megmutatkozott, hogy Egerben az emberek nagyon szeretik a kézilabdát. Igyekszünk a kilátogató szurkolókat ezúttal is eredményes, szép játékkal kiszolgálni – jelentette ki.