A Szilvásváradi LSKE versenyzői első helyezést értek el Budapesten, az Országos Lovastorna Bajnokság csapatverseny C kategóriájában Incitato XVII-4 Indigó nevű 6 éves lovukkal, s az utánpótlás U2 kategóriában is elhozták az aranyérmet! - erről Horváth László országgyűlési képviselő számolt be saját Facebook-oldalán.

Mint írta: Szilvásvárad neve egybeforrt a lovas hagyományokkal, s ló, a lovas sportok a település jövőképét is meghatározza.