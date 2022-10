A férfi NB I/B 7. fordulójában:

KECSKEMÉTI TE-PIROSKA SZÖRP–QHB-EGER 29–34 (14–17)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, 300 néző. V.: Kovács T., Mándli B.

EGER: Marczika – LEZÁK 7 (2), KURUCZ 7, KISS G., Kerezsi, TÓVIZI 5, Kepess 4. Csere: Ágoston (kapus), Rozner, Fórizs 3, Döme 2, SCHEKK 5, Száva 1. Edző: Tóth Edmond.

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–4, 12. p.: 4–8, 18. p.: 7–10, 24. p.: 10–13, 36. p.: 16–21, 42. p.: 20–25, 48. p.: 25–27, 54. p.: 28–30.

KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 4 perc.

HÉTMÉTERESEK: 3/3, ill. 4/2.

Két hazai góllal indult a találkozó, az egriek a 6. percben vették át először a vezetést (3–4). Lezák Áron sorozatban ötször volt eredményes, a rutinos jobbszélső akcióból és hétméteresből is betalált Szikora Gergely kapujába. A vendégek uralták a játékot, de hiába vezettek a félidő derekán már négy góllal (15. perc: 6–10), a hazaiak nem adták fel és meccsben tartották magukat.

A szünet után hétgólos hátrányból (40. perc: 18–25) is visszakapaszkodott a KTE, s a 48. percben már csak egy találat (26–27) volt a különbség. Tóth Edmond időkérését követően azonban újra rendezték a sorokat a látogatók és ismét átvették a mérkőzés irányítását. A hajrában 4–1-es sorozattal tették fölényessé a győzelmünket.

A sérüléssel bajlódó Tóth Károly hiányában sem vesztett lendületéből a QHB-Eger.

TÓTH EDMOND: – Nehéz mérkőzés volt, ennek ellenére végig vezetve sikerült nyerni. A második játékrészben volt egy kritikus 10 perc, amikor nem jöttek össze dolgaink, de azon is sikerült túllendülni és újra fölénybe kerültünk. Minden elismerésem a csapatnak.

KÖVETKEZIK: QHB-Eger–Tatai AC, október 29., szombat, 18.00.