– A legújabb és legfontosabb információ, hogy nagy örömünkre annyira megszaporodtak a jelentkezők, hogy a korábban kiadotthoz képest egy órával korábban, 9 órakor kezdjük a versenyt – mondta a heol.hu-nak a Bushido Kempo Akadémia Sportegyesület vezetője, Stregova Zsolt. – Szám szerint ez azt jelenti, hogy 42 klub 218 versenyzője lép pástra, négy helyett öt tatamin. A viadal nyílt, vagyis nemcsak kempo klubokból érkeztek nevezők, hanem más stílusok képviselői is megméretik magukat.

A 16. Eger-kupa a Zen Bu Kan Kempo Sportági Szövetség és a Magyarországi Kempo Szervezetek Sportági Szövetségének válogatott pontszerző versenye ifi, junior, felnőtt és veterán korosztályban. A kategóriákat és a lebonyolítást illetően a részleteket is közölte Stregova Zsolt.

Stregova Zsolt tapasztalt szervezőnek számít Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

– A technikai versenyszámokat csak válogatott divízióban rendezzük, miközben a középső pástokon A-viadalra és Pusztakezes viadalra kerül sor – magyarázta a szakember. – A szélső pástokon akkor csatlakozik be a B-viadal, amikor az A-viadalnak és a pusztakezes küzdelmeknek vége lesz. Ezután jön a Gí földharc, majd Gí Open, később pedig a No Gí földharc, továbbá a No Gí Open. Hosszú nap lesz, de aki ezt választja programnak, bizonyosan nem csalódik. Mindenkit szeretettel várunk a versenyre!