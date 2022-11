FÜZESABONYI SC-ERŐSS ÚT–GYÖNGYÖSI AK 1–4 (0–2)

Füzesabony, 110 néző. V.: Harnos Csaba (Rozsnaki G., Csathó Zs.).

FÜZESABONY: Szalay Z. – Debreceni D., Kálmán R. (Farkas K., 46.), Vajda Á., Antal Zs., Baji Á. (Radócz Á., 81.), Gere D. (Kaló I., 46.), Pataki V., Sebe A., Sebe M. (Juhász V., 46.), Németh A. Edző: Nagy Endre.

GYAK: Tóth B. – Szilágyi N. (Timon L., 46.), Forgó K., Vernyik D., Márkus M., Oravecz B., Sztenannai M. (Lekli S., 65.), Czinkóczi B., Nagy-György B., Szabó V. (Béla S., 86.), Szabó T. (Tóth L., 81.). Edző: Majzik Zoltán.

GÓL: Vajda Á. (58.), ill. Oravecz B. (6.), Szabó V. (29.), Márkus M. (54., 78.).

JÓK: senki, ill az egész vendégcsapat.



NAGY ENDRE: – Úgy néz ki, hogy az utolsó két fordulóra elfogytunk. Fejben, mentálisan kicsit elfáradtak a fiúk. Most is ugyanúgy elkövettük azt a hibát, amit a múlt héten, elrúghattuk volna a labdát, de nem tettük, gólt kaptunk belőle. Küszködtünk végig. Úgy érzem, jókor jön a szünet. Megígérem, hogy tavasszal egységesebben, erősebben állunk ki és újra a tabella élén leszünk.

MAJZIK ZOLTÁN: – Nagy önbizalommal jöttünk, nyerni akartunk, azt sulykoltuk egész héten a játékosokba, ha azt játszuk, amit tudunk, akkor egy jó eredmény jöhet ki belőle, és azt hiszem, ez most bekövetkezett.