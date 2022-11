Az NB III.-at is megjárt nagy gólvágó különleges kapcsolatot ápol Szabó Gyulával, akinél pályafutása csúcsát töltötte.

– Gyöngyöshalászon és a megyében is több helyen úgy tudják, hogy Szabó Gyulát tartom az első apámnak játékosként – fogalmazott Molnár András. – Mindez azért van így, mert nagyon sokat köszönhetek neki, rengeteg törődést, energiát, és egyebet áldozott rám. Mindezekért hatalmas hála jár neki. Azonban tudni kell, hogy Halász előtt is létezett élet, s az első apámnak nem mást tartok, mint a néhai Majoros „Maszek” Andrást. A Majoros „Maszek”-díj díjnévadója nagyrédeiként a helyi ifjúsági csapatban ültette belém azt a szemléletet, amivel máig a labdarúgáshoz állok. Több mint ötvenéves fejjel is az a lendület visz tovább a pályán. Nemcsak kiemelkedő sportember, hanem hatalmas pedagógus is volt. Jómagam ennek a két embernek köszönhetek úgymond mindent.

Információnk szerint gondol a jövőre is Molnár András, hiszen olyan újabb edzői képzésen vesz részt, amellyel a megyei I. osztályú szintig irányíthat majd csapatokat.

– A gól kapcsán kitűnhet az ember, de rajtam kívül az egész visontai csapat remekül futballozott Vámosgyörkön. Bízom abban, hogy a dr. Gubala Ádám csapatkapitányunk által is vezényelt egységünk kitart a Domoszló elleni őszi utolsó fordulóra is a hétvégén, s három ponttal búcsúzunk az idénytől – zárta gondolatait Molnár András.