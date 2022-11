FC HATVAN–DEAC 3–1 (1–1)

Hatvan, Népkerti spt., 100 néző. Vezette: Dobai János (Flinta, Varga L.).

HATVAN: Cellár – Tarnóczi, Barthel, Labát, Tarjáni – Panyi, Kitl K. (Czibolya, 84.) – Mundi, Szanku, Dinka – Sármány (Szabó B., 93.) Vezetőedző: Zoran Szpisljak.

DEAC: Ratku – Lakatos B., Ujvárosi, Korhut, Al-Sheraji (Bidzilya, 62.) – Bényei (Jankelic, 46.), Kónya, ifj Sándor T., Soltész (Orosz, 70.) – Szabó L. (Kerekes, 62.), Horváth T. (Trencsényi, 46.). Sportigazgató: Pöszmet Tibor.

Gól: Sármány (38.), Dinka (49.), Szanku (59.), ill. Korhut (45.).

Kiállítva: Szpisljak (85. – a második sárga lap után), ill. Jankelic (59. – a gólhelyzetben kiugró Sármány buktatásáért).

Jók: az egész hazai csapat, ill. senki.

Zoran Szpisljak: – Gratulálok a fiúknak, kiváló meccset játszottunk! Az első tíz percben nem találtuk a ritmust, de ezután egyértelműen látszott az akaraterőnk és az, hogy közelebb állunk a gólhoz – Sármány találata aztán ezt bizonyította is. Az egyenlítés, a vendégek szabadrúgásból szerzett gólja nem zavart meg minket, a szünetben csak annyit kellett mondani a srácoknak, hogy csak így tovább, mert ez elég lesz a három ponthoz. Így is lett! Nem éreztem indokoltnak a kiállításomat; a játékvezető véleménye szerint a vonalon állva vettem át és passzoltam vissza egy labdát, ezért megkaptam a második sárgámat.

Spitzmüller István asszisztensedző: – Gyengén futballoztunk. Az ellenfél akaratban fölénk nőtt, jöttek a hazaiak góljai is, így megérdemelten nyertek.

