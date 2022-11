EGER SE–FC TISZAÚJVÁROS 1–2 (1–2)

Eger, Szentmarjay stadion, 80 néző. V.: Valu Tibor (Volentics, Kovács II. T.).

EGER: Szalay – Burger, Papp, Fényes, Farkas G. – Juhász G. (Seres, 46.), Hegedűs, Hadnagy (Rébék, 30.), Jónyer (Berki, 81.) – Kovács D., Simon A. Vezetőedző: Céró Bálint.

TISZAÚJVÁROS: Galambvári – Valkay, Gelsi, Lehóczki, Lőrincz – Tóth S., Tóth B., Molnár M. (Géringer, 31.), Vitelki B. (Gönczi, 90+2.) – Fajkó (Jacsó, 60.), Nagy D. B. (Páll, 61,). Vezetőedző: Vitelki Zoltán.

GÓL: Simon A. (26.), ill. Vitelki B. (10.), Nagy D. B. (32.).

KIÁLLÍTVA: Tóth S. (reklamálásért) a 27. percben.

A mérkőzés egy perces gyászszünettel kezdődött Mészöly Kálmán, a magyar labdarúgás legendás alakja emlékének adózva.

CÉRÓ BÁLINT: – Csapatomat egész héten a magyar gondolkodástól féltettem. Most először voltunk olyan helyzetben, hogy úgymond elvárt lett volna a győzelem. Egész héten tudtunk, hogy ez nem lesz egyszerű. Felkészültünk a Tiszaújvárosból, ennek ellenére két figyelmetlenségből kaptunk két gólt. Utána a csapatnak az az egysége, amit hetek óta épült, az a kudarc hatására picit megbomlott. Ellenfelünk megérdemelten nyert, mert olyan taktikai fegyelmezetlenségeket és egyéni hibákat követtünk el, amit nem bírtunk el. Futballozni jelen pillanatban még nem tudunk, akarni akarunk, futni futunk, de mindezek együttes teljesítményéből ma ez jött ki.

VITELKI ZOLTÁN: – Nagyon sokat tettünk ezért a győzelemért. Nem volt szép játék, de parázs csata igen, Utoljára hét fordulóval ezelőtt vezettünk a félidőben, most is sikerült előnyhöz jutni. Azt a meccset megnyertük, és hál' Istennek ezt is. Nagyon apró lépést tettük előre, nagyon mély kútból visszafelém és nagyon bízom benne, hogy az idei utolsó mérkőzést is ugyanilyen eredménnyel tudjuk majd abszolválni.

KÖVETKEZIK: Eger SE–Kisvárda II., december 4., vasárnap, 13.00.