Az egriek helyezései

Sztrancsik Balázs

Fegyveres formagyakorlat: 1.

Önvédelem: 1.

A-viadal: 2.

No Gi földharc: 2.

Gi földharc: 1.

Pusztakezes viadal: 2.

Majoros László

No Gi földharc: 2.

Gi földharc: 2.

Gyenes Ábel

B-viadal: 2.

Alföldi Áron

B-viadal: 2.

Gi földharc: 2.

Tóth Gábor

Gi földharc: 1.

Gyarmati Dávid

No Gi földharc: 2.

Gi földharc: 2.

Szivós Ábel

B-viadal: 1.

Gi földharc: 2.

Csonka Zsolt

Gi földharc: 2.

Plahy Gerda

B-viadal: 3.

Gi földharc: 2.

Kapros Zoé

Formagyakorlat: 3.

Önvédelem: 3.

B-viadal: 1.

No Gi földharc: 1.

Gi földharc: 2.

Pusztakezes viadal: 2.

Drong Bence

B-viadal : 1.

Rab Gergely

B-viadal: 2.

Gi földharc: 1.

Kaszás Kristóf

B-viadal: 1.

Gi földharc: 1.

Fodor Balázs

Gi földharc: 1.

No Gi földharc: 2.

Gi Open: 3.

Horváth János

Pusztakezes viadal: 2.

Gi földharc: 3.

Farkas Zoltán

B-viadal: 3.

Gi földharc: 1.

No Gi földharc: 3.

Fodor Levente

Gi Open: 1.

Gi földharc: 2.

Révész Rudolf

B-viadal: 3.

Gi földharc: 3.

Gyenes Áron

Gi földharc: 2.

Fodor Ambrus

B-viadal: 2.

Gi földharc: 2.