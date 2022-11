ESZTERHÁZY SC–SZENT ISTVÁN SE 37–25 (16–13)

Eger, Eszterházy csarnok, 150 néző. V.: Kovács-Sebők, Vastag-Réti.

ESZTERHÁZY SC: Nagy É. – Bernát 3, Szeberényi 7 (2), Bató 4, Alaxai 1, Szecsődi 5, Szondi 7. Csere: Kozma (kapus), Pankotai 1, Tóth G., Tóth A. 2, Zákányi 5, Jurmann, Kiser, Hadnagy 2 (2), Kurmai. Edző: Zsadányi Sándor.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–2, 12. p.: 5–3, 18. p.: 9–5, 24. p.: 14–9, 36. p.: 19–15, 42. p.: 22–18, 48. p.: 27–23, 54. p.: 32–25.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 6/3.

Remekül kézben tartotta a mérkőzést a listavezető hazai csapat, sőt, amikor az utolsó tíz percbe léptünk, gyakorlatilag el is dőlt minden. A hajrá már igazi egri fiesztát hozott, és mindenki a pályára léphetett. Az Eszterházy SC továbbra is meggyőző mérleggel, veretlenül vezeti a másodosztályú bajnokságot.

A bajnokság állása Forrás: mksz.hu

Zsadányi Sándor: – Nem tudom, hogy ez a mai volt-e a szezon eddigi legjobb teljesítménye, mindenesetre valóban jól játszottunk. Nyilvánvalóan csalóka a végeredmény, mert az utolsó tíz perc előtt még a közte kettőért is támadhatott az ellenfél, ennek ellenére csak azt tudom elmondani, amit a lányoknak is az öltözőben. Idén az az óriási különbség a játékunkban az eddigiekhez képest, hogy elképesztően egyben vagyunk a végjátékokban. Gratulálok a csapatomnak, ugyanakkor azt is illik megjegyezni, hogy a Szent István SE rengeteg hiányzóval állt ki ellenünk.

Következik: Eszterházy SC–Orosházi NKC, november 26., szombat, 18.00