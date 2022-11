EGER SE–HAJDÚSZOBOSZLÓ 2–0 (2–0)

Eger, Szentmarjay stadion, 110 néző. V.: Takács Ákos (Skover, Sztányi).

EGER: Szalay – Burger, Papp, Fényes (Juhász G., 46.) – Rébék (Dobler, 46.), Kispál, Farkas G., Hadnagy (Hegedűs D., 67.), Jónyer (Berki, 77.) – Kovács D. (Gáspár, 88.), Simon. Vezetőedző: Céró Bálint.

HAJDÚSZOBOSZLÓ: Mészáros D. – Vincze, Kónya (Magyar, 75.), Nagy R. K. (Mészáros N., 46.) – Czene (Karika, 65.), Lukács Zs. (Lénárt, 83.), Constantinescu, Fenyőfalvi, Sütő – Barna, Karacs (Drobina, 46.). Vezetőedző: Szűcs János.

Keretbe foglalta az első félidőt az egri együttes a gólokat illetően. A főszerepet mindkét esetben Kovács Dávid játszotta, aki nem sokkal a kezdés után 11-est harcolt ki (ezt Simon Attila értékesítette), majd a szünet előtt egy perccel – minden túlzás nélkül – parádés találatot ragasztott a bal felső sarokba. A köztes idő történéseit feledje jótékony homály, annál is inkább, mert hazai részről ez meglehetősen kevés pozitívumot hozott. A fordulást követően itt is, ott is jöttek a cserék, ám gólból több már nem született. Ezt az egriek egyáltalán nem bánták, ugyanis ezzel sikerült megszerezni szezonbeli hatodik győzelmüket, ami a pontokon túl lélektanilag is sokat számított.