– A probléma összetett... – kesergett a Hatvani Lokomotív SE játékos-edzője, Tóth Péter. – Sajnos március óta nagyjából négy játékos látogatta az edzéseket és rendre ugyanazok. E hét szerdáján nyolc felnőtt labdarúgó mondta le a Hevesvezekényre kiírt mérkőzésen történő szereplést. Ez hetek óta gondot jelent, főleg, ha idegenben játszunk. Mindezekből az is következik, hogy az eredményeink katasztrofálisak. Ehhez társul a nehéz anyagi helyzet, a kevés támogatás. Nem is csoda, ha ez így együtt már a klub vezetésénél is „kiverte a biztosítékot”.

Információnk szerint a Hatvani Lokomotív SE vezetése az MLSZ Heves Megyei Versenybizottságához eljuttatta a megyei II. osztályban szereplő csapat visszalépéséről szóló tájékoztatást.