TEMPO KSE (13.)–ESZTERHÁZY SC (1.)

Gyál, szombat, 18.00. V.: Babidorics, Reszegi.

Három hét telt el az Eszterházy SC utolsó mérkőzése óta, és ez még akkor is igaz, ha az egyetemisták az előző héten Magyar Kupa-meccsen szerepeltek. Az NB II.-es Borsod SK elleni, harmadik fordulós meccsre a Harsányi Kálmán irányította ifjúsági gárda utazott el, ahol nem sikerült kivívni a továbbjutást (33-42). A kupasorozat „elengedésével” az utóbbi időszak a pihenés, és a 2022-es év sikeres befejezésének jegyében telt, amire kellőképpen rákészült a listavezető társaság.

A bajnokság állása

Fotós: mksz.hu

Zsadányi Sándor alakulata a 13. helyen álló, nyolc meccsen hat vereség mellett csupán három pontot szerzett Tempo KSE otthonában folytatja a bajnokságot. Ezzel persze, pontosan a legutóbbi, sereghajtó Kecskeméttel szembeni ikszes meccs tudatában sem szabad foglalkozni, hiszen, mint az a Leányka úti remi során is kiderült, bármikor bármi megtörténhet.

– Azt gondolom, nem lépünk bele még egyszer ugyanabba a csapdába, és nem veszünk félvállról egyetlen találkozót sem, pláne most, amikor még viszonylag friss az emlék – mondta az Eszterházy SC beállója, Alaxai Zoé.

– Legutóbb hibáztunk a hozzáállásban, és abban, hogy menet közben sem tudtunk igazán felpörögni, ez azonban nem fordulhat elő többször. Az is igaz, hogy augusztusban kikaptunk itthon a Tempótól, de edzőmérkőzésből nem lehet kiindulni, és egyébként is, akkor még igencsak kerestük a játékunkat. Biztos vagyok benne, hogy jó tett nekünk ez a kis szünet. Hét közben kemény edzéseken vettünk részt, ám volt, hogy öt napot is a családunkkal tölthettünk, ami lelkiekben is kellő muníciót adhat az év végi sorozatterheléshez.