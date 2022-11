- Azt nem ígérhetem, hogy a szövetség gólokat lő a jövőben, de gólpasszokat azért igyekszünk majd adni - mondta rövid programbeszédében Madaras Norbert az MVLSZ rendkívüli közgyűlésén szombaton, a Duna Arénában. A játékosként egyaránt kétszeres olimpiai és világbajnok, többszörös BL-győztes kiválóság mindezt annak kapcsán említette, hogy tervei szerint a vízilabda-szövetség az irányítása alatt igazi szolgáltató szervezet kíván lenni.

- Egyértelmű, hogy a válogatottak eredményessége, az utóbbi időben újra kimagasló színvonalon teljesítő utánpótlás támogatása a prioritás, ugyanakkor pontosan tudjuk, hogy kizárólag akkor maradhatunk a világ legjobbjai között, ha a klubok is megkapnak minden olyan segítséget, ami a sikeres működésükhöz nélkülözhetetlen - szögezte le Madaras Norbert.

Bár a küldötteknek aligha kellett részletesebben bemutatkoznia, azért három pontban összefoglalta, miért vállalta el az elnöki feladatokat.

- Egyrészt a sportágban éltem le az életem, azaz a közeg teljes mértékben ismerős. Másrészt úgy gondolom, játékosként is több helyen megfordultam, több vízilabda-kultúrát is megismertem, öt éve klubvezetőként, három éve pedig elnökségi tagként, majd alelnökként tevékenykedve kellő vezetési tapasztalatot szereztem, továbbá ismerem a sportág struktúráját, és persze szembesülök a különböző problémákkal is, azaz pontosan látom, hol van szükség változtatásra, javításra, mi az, ami jól működik. Harmadrészt egy olyan nagy klubban dolgozhattam, mint a Ferencváros, ahol láttam, megtapasztalhattam, miként működik egy nagy szervezet, huszonegy szakosztállyal, mindez pedig felkészített egy olyan intézmény irányítására, mint a Magyar Vízilabda Szövetség. Az pedig, hogy több más klubhoz is van kötődésem, úgy gondolom, még inkább segít abban, hogy együtt gondolkozva, együtt dolgozva alakítsuk a sportág szempontjából legjobb, leghatékonyabb stratégiákat. Csapatjátékosok voltunk és hitem szerint vagyunk is mindannyian, közösen, egymásért dolgozva biztosan elérjük a céljainkat - összegezte.

Madaras Norbert egyelőre két évre kapott bizalmat, ám jelezte, mindenképpen hosszú távra tervez, azaz a párizsi játékokat követő választáson egy teljes ciklusra kíván bizalmat kérni a pólós társadalomtól - természetesen mindaz alapján, amit a következő két esztendőben kíván tenni a sportágért, az MVLSZ megújult csapatát irányítva - írja a waterpolo.hu.