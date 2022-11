A gyöngyösi egyletet képviselő hét ifjú tizenöt arany-, kilenc ezüst-, és hat bronzérmet szerzett Székesfehérváron. Ez a csapatok összesített eredménytábláján a második helyezéshez bizonyult elegendőnek.

– Ahogy korábban a nagykátai, úgy most a székesfehérvári versenyről is teljes feltöltődéssel tértem haza – fogalmazott a Mátra Kempo SE vezetőedzője, Dencinger Dávid.

– Ügyes és kemény volt mindenki, meg olyan „jó szaga” volt az egésznek, ahogy segítették és biztatták egymást a gyerekek. Keményen küzdöttek, de utána mosolyogtak és gratuláltak egymásnak. Kialakult a kultúrája a verekedésnek, a küzdelemnek, ahogy azt nekem is tanították a mestereim és nekik is az övék. Itt nem arról van szó, hogyan nyomjuk le a másikat, hanem arról, miként emeljük fel. Nagyon remélem, hogy ezen megméretések után mindenki úgy megy haza, olyan érzésekkel, amelyek bennem is feltörtek. Inkább felemelkedve, nem pedig letörve, függetlenül az eredményektől.

A 17. Alba-kupa gyöngyösi dobogósai

Viczián Viktor

Gi földharc: 3. Stop Semi Contact: 2. C-viadal: 3.

Szabó Liliána

Formagyakorlat: 1. Gi földharc: 1. Stop Semi Contact: 1.

Pap Bence

Formagyakorlat: 2. Gi földharc: 1. Stop Semi Contact: 2. C-viadal: 2.

Kiss Hunor

Fegyveres formagyakorlat: 3. Önvédelem: 2. Gi földharc: 1. Stop Semi Contact: 1. C-viadal: 2.

Kiss Botond

Fegyveres formagyakorlat: 3. Önvédelem: 3. Gi földharc: 1. Stop Semi Contact: 1. C-viadal: 1.

ifj. Jernei János Attila

Formagyakorlat: 1. Fegyveres formagyakorlat: 1. Gi földharc: 2. Stop Semi Contact: 1. C-viadal: 1.

Schmiedt Héra

Formagyakorlat: 1. Fegyveres formagyakorlat: 2. Gi földharc: 2. Stop Semi Contact: 3. C-viadal: 1.