A jelentős NB I.-es és NB II.-es múlttal rendelkező 37 éves védő legutóbb október 9-én, a Jászberény elleni hazai mérkőzésen (1–1) szerepelt a csapatban. Vezéregyéniségről lévén szó az öltözőben is súlya van a szavainak, amelyek kiemelt jelentőséggel bírnak a javarészt fiatalokból álló társaság számára. Az ESE közel áll a kiesőzónához és ez lélektanilag is nagyon kedvezőtlen állapot. Ezért is lényeges, hogy „Hege” miben tud segíteni társaimnak, hogy ez az helyzet ne legyen visszahúzó hatással rájuk.

– Igen, sajnos már hetek óta ott van a vonal alattunk, de pozitívan gondolkodik a csapat is jómagam is ezzel kapcsolatban. Azon dolgozunk, hogy minél kevesebb hibával valósítsuk meg azt, amit a vezetőedzőnk mérkőzésről mérkőzésre kér a csapattól –emelte ki a „cséká”.

A 2021/2022-es bajnoki évben az akkor újonc Hajdúszoboszló vendégként 6–1-es zakót szabott az egriekre, míg hazai pályán 2–0-ra nyert. A jelenleg futó idényben 9. helyen állnak a hajdúságiak, akik felé jó lenne a tartozást leróni. De ehhez mit kell tenniük az egrieknek? – fordultunk újra Hegedűs Dávid felé.

– Abban a helyzetben vagyunk, hogy bravúrpontokra van szükségünk a hátralévő mérkőzéseken. Amennyiben a DEAC és a Karcag elleni szervezettséget és a fejben is nagyon fegyelmezett játékot hozza a csapat, akkor ez összejöhet a Hajdúszoboszlóval szemben is.