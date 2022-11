A női NB II. Északi csoportjának 6. fordulójában:

ESZTERGOMI VITÉZEK RAFC–HATVANI KSZSE 38–33 (20–18)

Esztergom, 85 néző. V: Garai B., Varasdi L.

HATVAN: Antóni – Sepsi R. 5, Petrovics 5, Blaskó 4, Szarvas N. 6, Szarvas R. 8 (4),Rózsa 3 (1). Csere: Bárány P., Juhász E. (kapusok), Dánffy Diána, Ledacs Kiss 2, Németh L., Szikra, Vanda Sz. Edző: Bárány Zsolt

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 5–5, 12. p.: 10–9, 18. p.: 14–13, 24. p.: 16–14, 36. p.: 21–23, 42. p.: 24–25, 48. p.: 26–26, 54. p.: 32–29.

KIÁLLÍTÁSOK: 2, ill. 6 perc.

HÉTMÉTERESEK: 3/2, ill. 7/5.

BÁRÁNY ZSOLT: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk a mezőny egyik legrutinosabb csapata ellen, amelyben magasabb osztályt is megjárt játékosok szerepelnek. Nem feltartott kézzel léptünk pályára, felvettük a kesztyűt és komoly ellenállást tanúsítottunk. Kilenc percen múlt a bravúr, de sajnos a végére elfogytunk. A szezon eddigi legdinamikusabb mérkőzésén vagyunk túl. Csak gratulálni tudok a lányoknak, mert beleadtak apait anyait, de sajnos ez most kevésnek bizonyult. Így is ki lehet kapni!

KÖVETKEZIK: Praktiker-Vác U22–Hatvani KSZSE, november 27., vasárnap, 14.00.

A női NB II. Északkeleti csoportjának 6. fordulójában:

KAZINCBARCIKAI KSE–STAVMAT FÜZESABONYI SC 27–27 (13–15)

Kazincbarcika, Don Bosco Szalézi Sportcsarnok, 200 néző. V.: Katona J., Konyári I.

FÜZESABONY: Végh L. – Kriston N. 4, Lányi G. 9 (5), Bocsi Sz. 6, Halmai M., Menyhárt-Hanusz B. 1, Szentkeressy-Kovács R. 7. Csere: Sattmann J., Tóth D. (kapusok), Erdélyi D., Nagy Liza, Nagy Luca, Czakó G., Tamás Cs., Ludvig-Tietze K., Dohány V. Edző: Gyöngy Márió

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 1–3, 12. p.: 5–4, 18. p.: 7–9, 24. p.: 10–12, 36. p.: 18–17, 42. p.: 20–18, 48. p.: 23–20, 54. p.: 25–23.

KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 4 perc.

HÉTMÉTERESEK: 6/6, ill. 8/6.

GYÖNGY MÁRIÓ: – Igazságos eredmény született. Az első félidőben mi voltunk jobbak, a második játékrészben pedig az ellenfél uralta a játékot. Lányi Gabriella sérülése megfogta a csapatot, utána viszont nagyot küzdve szereztük meg az egyik pontot.

JUVENTUS-PANORÁMA HEVES–HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE 34–25 (18–10)

Heves, sportcsarnok, 100 néző. V.: Mezei F., Paska N.

HEVES: KELEMEN G. – VEREB N. 2, KAKUK L. 7, KÓCZIÁN E. 4, GÓBOR N., VIZES B. 7 (3), NAGY E. 2. Csere: JUHÁSZ A. (kapus), ADÁCSI N. 3, ADÁCSI L. 5, STECZINA P. 2 (1), PÁSZTOR V. 1, HOLLÓ F. 1, KISS G., BALÁZS P. Edző: Makó Nándor

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 4–0, 12. p.: 9–3, 18. p.: 15–5, 24. p.: 15–7, 36. p.: 21–11, 42. p.: 25–13, 48. p.: 28–15, 54. p.: 32–20.

KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 12 perc.

HÉTMÉTERESEK: 7/5, ill. 2/2.

MAKÓ NÁNDOR: – Végre teljes kerettel tudtunk kiállni, ráadásul mindenki játéklehetőséget kapott, amellyel jól éltek a lányok.

KÖVETKEZIK: Juventus-Panoráma Hevesi SE–STAVMAT Füzesabonyi SC, november 19., szombat, 18.00.

A férfi NB II. Északi csoportjának 8. fordulójában:

BP. HONVÉD SE–FENSTHERM-FUTURE FÜZESABONY 28–27 (14–13)

Budapest, Klapka utca, 30 néző. V.: Bognár A., Novák P.

FÜZESABONY: Tóth K. – Molnár M. 5 (2), Péter A. 4, Varjú P. 5, Igó Á. 4, Blazsek M. 4, Nagy B. 3. Csere: Szabó P. (kapus), Csapó P., Nagy-Hajdú B., Halász Sz., Antal Cs., Major A., Juhász P. 2, Fazekas Á. Edző: Major Attila

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–2, 12. p.: 6–7, 18. p.: 9–8, 24. p.: 11–11, 36. p.: 18–17, 42. p.: 21–21, 48. p.: 24–22, 54. p.: 26–24

KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 2 perc.

HÉTMÉTERESEK: 7/6, ill. 3/2.

MAJOR ATTILA: – Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült pontot szerezni. Voltak hiányzóink, de még így is nyerhettünk volna. Apró dolgok hiányoztak, főleg védekezésben.

KÖVETKEZIK: Budakalászi SC 1995–Fenstherm-Future Füzesabonyi SC, november 26., szombat, 18.00.

NB II., Északkelet, nők

1. Hajdúnánás 6 6 – – 256–122 12

2. Füzesabony 6 5 1 – 173–142 11

3. Kazincbarcika 8 5 1 2 241–219 11

4. Mátészalka 6 4 1 1 183–185 9

5. Vitka SE 8 3 1 4 217–218 7

6. Ungvár 5 2 2 1 157–144 6

7. BSK-Miskolc 6 2 – 4 170–179 4

8. Salgótarján 6 2 – 4 174–205 4

9. Heves 6 2 – 4 147–200 4

10. Kállósemjén 8 1 – 7 217–263 2

11. Hajdúböszörmény 5 – – 5 125–183 0

12. SUSI Sárospatak visszalépett

NB II., Észak, nők

1. Vác U22 8 6 1 1 273–238 13

2. Göd 7 6 – 1 253–203 12

3. Hatvan 7 6 – 1 206–162 12

4. Esztergom 8 5 1 2 245–220 10

5. Szentendre 6 3 2 1 190–161 8

6. Budakalász 7 4 – 3 202–177 8

7. Vasas U22 6 3 – 3 164–183 6

8. BVSC-Zugló 7 1 2 4 172–194 3

9. Tatai AC 7 1 1 5 171–220 3

10. Tatabánya 6 1 – 5 147–175 2

11. Dunakeszi 6 – 2 4 155–190 2

12. Dorog 7 – 1 6 175–230 1

NB II., Észak, férfiak

1. Rákosmenti KSK 8 8 – – 232–194 16

2. Budakalász 8 7 – 1 240–201 14

3. FTC U23 8 5 – 3 241–231 10

4. Gödöllő 8 4 1 3 238–239 9

5. Bp. Honvéd 8 4 1 3 196–206 9

6. Füzesabony 8 4 – 4 218–196 8

7. Pénzügyőr SE 8 3 2 3 237–224 8

8. PLER U23 8 3 – 5 278–256 6

9. Váci FKA 8 2 2 4 232–244 6

10. Balassagyarmat 8 2 1 5 184–207 5

11. Dunakeszi 8 1 1 6 200–231 3

12. BVSC-Zugló 8 1 – 7 217–284 2