Huszonnégy órán belül játszott egymással kétszer az egri és a szegedi női csapat, oda-vissza utazva 600 kilométer azért, hogy eldőljön, melyik gárda folytathatja a honi kupasorozatban. Az erőviszonyok alapján ez már a párharc előtt sem volt kérdéses, pénteken délutánra pedig a számok is megmutatták, hogy a ZF más kategóriát képvisel, mint a csongrádi alakulat. A csütörtök esti szegedi nyitányon a 21 bizonyult nyerőszámnak, a vendégek ennyiszer találtak a kilencszer treffelő házigazdák kapujába.

A gólgyártásban a hétszer eredményes Szilágyi Dorottya vitte a prímet.

A péntek déli visszavágón aztán tovább nyílt az olló, az egriek miközben növelték dobott góljaik számát, a kapujukat is jobban őrizték, így a különbség tizenkilencre nőtt. Volt tehát ok az örömre, sőt, a köszöntésből már a mérkőzésre előttre is jutott. Az Egri Vízilabda Klub elnöke, Szécsi Zoltán virágcsokrot adott át az egylet két, Világliga-ezüstérmes szerzett válogatott játékosának, Szilágyi Dorottyának és Parkes Rebeccának.

Női Magyar Kupa, negyeddöntő

Az 1. mérkőzésen:

SZEGED SZTE–TIGRA-ZF-EGER 9–21 (2–5, 1–5, 4–6, 2–5)

Szeged, Tiszavirág Sportuszoda V.: Berki, Vörös.

Góldobók: Kenéz 5, Ráski, Gyöngyösi, Tátrai, Szabó 1–1, ill. Szilágyi D. 7, Jancsó 5, Czigány 3, Katona, Borsi 2–2, Bódi, Szilágyi Sz. 1–1.