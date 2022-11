– Az elavult kazánokat új, energiatakarékos, kondenzációs kazánokra cseréltük – mondta a serdülő ökölvívó válogatott és a helyi bokszklub edzője, egyben a nagyrédei tornacsarnok gondnoka, Fehér Gyula. – A kazánok zárt égésterűek és szigeteltek, csendesek. A régi, korszerűtlen fűtési rendszer üzemeltetésére a gatya is ráment.

A csere nagyon váratott magára ebben a drága energiájú világban és nagyon jótékony hatása lesz a sportolók felkészülésére, versenyzésére.

Az új berendezések nemcsak fűtenek, hanem meleg vizet is előállítanak. Huszonnégyórás automatikus vezérléssel rendelkeznek, fagyjelzővel, külső és belső hőmérsékletfigyeléssel. Két kazánt a tornacsarnokban cseréltek le a vezetékeivel, amivel magát a tornacsarnokot fűtik, egy pedig a régi kazánházban, amitől a vívóteremben és a fitneszteremben lesz melegebb.

Mivel a tornacsarnokot korábban külsőleg szigetelték, kijelenthető, hogy az energetikai korszerűsítés teljes körűvé vált.

Fehér Gyula (jobbra) a serdülő ökölvívó válogatott edzőjeként a török Eb-n ezüstérmes Körömi Ábelre mutat a delegáció tagjainak társaságában

Forrás: Beküldött fotó

– Már birtokba vettük az új fűtésrendszert, s jól érezzük magunkat benne a bokszedzések közben – folytatta Fehér Gyula. – Az edzéseket követően pedig a bokszfészekbe megyünk át. Legalábbis ezt alakítok ki folyamatosan a lányommal, Krisztinával közösen működtetett helyi Dejó pizzériában és bárban, amelyet frissen nyitottunk újra. Korábban is ott dolgoztam, de most átvettem az utódommal. Jól fogja érezni magát, aki ide betér, de jól is lakik. Családias a légkör, alapvetően azonban egy bokszszentélyt varázsolok belőle.

Fehér Krisztina is bokszoló volt serdülőként, most édesapjával dagasztja és süti a 25 féle pizzát.

Természetes, hogy bokszvilágban ismert nevek is feltűnnek az étlapon, ilyen például a KO. Az új csapolóval és hűtőkkel körbe vett bárpult fölött egy ring és két egymást öklöző figura grafikája látható. A hely mottója is felsejlik a LED-világításban: „A boksz nemcsak küzdeni tanít, hanem az életre is”.