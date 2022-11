– A Salgótarján többre hivatott annál, mint amit a tabella jelenleg mutat – jelentette ki az egriek vezetőedzője, Tóth Edmond. – Nem vagyunk mi még olyan jó csapat, hogy bármely ellenfelet is félvállról vegyünk, most sem tesszük. A Szeged elleni győzelmük minden bizonnyal javított a nógrádiak önbizalmán, akik aligha tettek le arról, hogy Egerből is pontot, pontokat vigyenek. Végig koncentrálnunk kell.