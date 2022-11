A Tigra-ZF-Eger szombaton a francia Grand Nancy elleni kilencgólos győzelemmel (13–4) biztosított be a tagságát a legrangosabb európai kupasorozat legjobb 16 együttese között. A csoportelsőségről döntő találkozón a görögök diadalmaskodtak. A második negyed közepén már 6–2-re, a harmadikban 8–3-ra is vezetett a házigazda, innen sikerült szépíteni az egrieknek.

Czigány Dóráék korábban a hollad ZV De Zaan (15–10) és a spanyol CN Terrassa (14–13) gárdájával szemben is jobbnak bizonyultak.

– Amiért jöttünk, azt teljesítettünk – vont mérleget az egriek edzője, dr. Sike József a klub honlapján. – Újoncok vagyunk a nemzetközi mezőnyben, ez a második hely remek eredmény. Jegyzett, jó játékerőt képviselő Glyfada ellen kaptunk ki. Nem jobbak nálunk, de otthon, nagyobb nemzetközi rutinnal ezt most sikerrel vették. Várjuk a sorsolást és a tavaszi folytatást. Büszke vagyok a lányaimra.

A legjobb 16 csapat között kiemeltként ott van a magyar bajnok UVSE, a görög Olympiakosz Pireusz, a spanyol Sabadell és az olasz Orizzonte Catania. Rajtuk kívül három magyar (FTC, Tigra-ZF-Eger, Dunaújváros), három görög (Glyfada, Vouliagmeni, Ethnikos), két olasz (Padova, Roma), két spanyol (Mataro, Mediterrani) és két holland csapat (ZVL 1886, ZV de Zaan) készülhet a következő körre.

A női Bajnokok Ligája selejtezője B-csoportjának 4. mérkőzésén:

NC GLYFADA (görög)–TIGRA-ZF-EGER 13–11 (4–1, 3–2, 4–6, 2–2)

EGER: Kiss A., Dulic (kapusok), Jancsó 1, Borsi 1, Parkes, Molnár D. 1, Katona Zs., Szilágyi Sz., Czigány 4, Kékesi, Bódi F., Szellák, Szilágyi D. 4.