A női NB I/B 10. fordulójának mérkőzésén:

OXXO ENERGY OROSHÁZI NKC–ESZTERHÁZY SC 25–18 (10–9)

Orosháza, 300 néző, V.: Győr Á., Hadas D.

ESC: Nagy É. – Bernát D., Pankotai 3, Bató L., Szeberényi 8 (5), Szecsődi 2, Szondi 1. Csere: Kozma T. (kapus), Hadnagy, Tóth A., Tóth G., Alaxai 2, Zákányi, Jurmann 1, Kiser 1, Kurmai. Edző: Zsadányi Sándor.

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–1, 12. p.: 4–4, 18. p.: 8–7, 24. p.: 8–8, 36. p.: 12–10, 42. p.: 13–13, 48. p.: 18–14, 54. p.: 22–15.

KIÁLLÍTÁSOK: 12, ill. 4 perc.

HÉTMÉTERESEK: 7/5. ill. 6/5.

A rengeteg technikai hibáért és a kimaradt ziccerekért súlyos árat fizetett az egri gárda a remekül kézilabdázó hazaiak ellen. A meccs végén már a kétszámjegyű vereség elkerüléséért is támadhatott az ESC. Ezen a találkozón semmi sem sikerült, ráadásul Zsadányi Sándor piros lapot kapott, míg a csapat egyik alapembere, Bató Lili megsérült.

ZSADÁNYI SÁNDOR: – Az első dolgom volt a meccs után, hogy elnézést kértem a lányoktól, amiért a reklamálásom miatt ott kellett hagyni őket. Ettől függetlenül, ha a kispadon maradok, akkor is ez van. Hasonló módon kaptunk ki mint tavaly azzal a különbséggel, hogy ezúttal nem is játszottunk jól. Ennyi technikai hibát, ennyi kihagyott ziccert előbb-utóbb mindenhol megbüntetnek. Ebben a harminc fordulós pontvadászatban biztos volt, hogy valamikor ki fogunk kapni. Elmondtam a lányoknak is, hogy nem szabad a kardunkba dőlni, mert itt az év vége, és még mindig mi vezetjük a bajnokságot, úgyhogy fel kell emelni a fejünket és jövő héten meg kell verni a Kispestet.

KÖVETKEZIK: Eszterházy SC–Kispest NKK, december 3., szombat, 18.00.