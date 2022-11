Saját csapatától Balogh Csaba hazai pályán győzelmet vár az Apc elleni mérkőzésen, míg a játéknap rangadójának a Petőfibánya–MSE-Mátraballa összecsapást tartja, ahol az újonc házigazdák sikerét valószínűsíti a hálóőr.

Szombat, 13.00:

HORT (12.)–ZAGYVASZÁNTÓ (1.)

Hort. V.: Dajkó Tamás (Forgó, Czipó).

A hortiak az utóbbi időben nem adják olcsón a bőrüket, de az orosz eszterga most menni fog, 1–4.

MÁTRADERECSKE (3.)–APC (6.)

Mátraderecske. V.: Kocsis József (Németh Sz., Molnár M.).

Jó csapat az Apc, de nekünk céljaink eléréséhez ilyen kvalitású támadókkal, hazai pályán győznünk kell, 3–1.

HEVES II.-HEVESVEZEKÉNY (11.)–HATVANI LOKOMOTÍV (15.)

Hevesvezekény. V.: Institórisz Andrej (Somogyi, Baráth).

Szimpatikus csapatot alkotnak a hevesvezekényiek, akiknek ezúton is köszönöm az ápolást! 2–0.

PETŐFIBÁNYA (7.)–MSE-MÁTRABALLA (8.)

Petőfibánya. V.: Nagy Ferenc (Bakó, Oancz).

Talán ez lesz a forduló rangadója. Drukkolok a Ballának, de a hazaiak energikus játéka – Schrancz Balázzsal középen – győzelmet hoz a petőfieknek. Bocs, „Szőlő”... 3–2.

EGERSZÓLÁT (2.)–TARNAMENTE (14.)

Egerszólát. V.: Csuja Zoltán (Bálint, Pápista).

Az egerszólátiak nagyon mennek a mátraderecskei meccs óta... Most sem lesz ez másképp, gólokban gazdag, jó meccsre számítok hazai győzelemmel, 6–2.

A bajnokság állása

Forrás: adatbank.mlsz.hu

DOMOSZLÓ (13.)–POROSZLÓ (5.)

Domoszló. V.: Kasza Dénes (Várallyay, Panyi).

A Poroszló most nem engedheti meg magának a botlást. Kivéve, ha a hazai kapus megint úgy véd, mint például azt ellenünk tette, 1–2.

VÁMOSGYÖRK (10.)–VISONTA (4.)

Vámosgyörk. V.: Pásztory Krisztián (Varga L., Tasi).

A Visonta mindig jó, masszív csapat, így sima kettes a tippem, 1–5.

ATKÁR (9.)–ABASÁR (16.)

Atkár. V.: Németh Gábor (Máté, Nagy D.).

Az atkári csapatban van fantázia. A sereghajtó Abasár sajnos most pont nélkül marad, 2–0.