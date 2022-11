Az idei akrobatikus rock and roll magyar bajnokság eredeti helyszíneként Balatonfüred szolgált volna. Azonban ebben változás állt be, a gyöngyösi Fortuna TSE lépett elő vendéglátóként, amely egylet a budapesti Rock and Magic SE vezetőivel közösen remek rendezvényt hagyott maga mögött. A világ elitjéhez tartozó rokisok versengtek az érmekért egész napos program keretében. A majd' 800 fős nézőteret teljesen megtöltött érdeklődők remek hangulatot teremtve, 18 kategóriában mintegy 600 táncos produkciójának tapsolhattak.

Matalik Amira és Göncző-Dutkay Dániel Forrás: Beküldött fotó

Az egri Grasshoppers TSE és a gyöngyösi Fortuna TSE indulói a várakozásnak megfelelően szerepeltek. Utóbbi klub képviseletében a Tarr Bálint, Jaros Elizabet kettős a Couple Dance show kategóriában a döntőbe táncolta magát, ahol a hetedik helyen végzett a duó. Juveniles kisformációban az egriek alkotta G-Force a rendkívül erős mezőnyben a 12. helyen zárt.

Ettől is lényegesebb azonban, hogy a majdnem lehetetlen vállalás teljesült.

A világbajnoki címet szerzett The Clue bemutatóját is láthatta a közönség

Forrás: Beküldött fotó

A gyöngyösiek és az egriek helyezései

Junior páros

12. Göncző-Dutkay Dániel, Matalik Amira

14. Szabó Marcell (Grasshoppers), Dorkó Hanna

Couple Dance show

7. Tarr Bálint, Jaros Elizabet

Juveniles kisformáció

12. G-Force

Junior kisformáció

7. Lucky Angels

Ladies dance kisformció

12. Golden Feet Grasshoppers, Eger