A Magyar Paralimpiai Bizottság közleményében az MPB elnöke Szabó László kiemelte az itthoni rendezésű sportesemények fontosságát, valamint reményekkel telve tekintett előre a magyarok szereplését illetően.

– A kerekesszékes vívók már szinte hazajárnak Egerbe, büszkén mondhatom a nevükben, hogy egyik kedvenc versenyhelyszínük. A világkupa nemcsak a sportolóknak, de a Magyar Paralimpiai Bizottságnak is kiemelten fontos. Egerben testközelből láthatja a hazai közönség a fogyatékossággal élők sportmozgalmának egyik kiemelkedő sportágát, ezzel is tovább népszerűsíthetjük a parasportolóinkat, akiket az elmúlt időszakok sikereinek köszönhetően egyre többen ismernek meg. Bízom benne, hogy számos nagyszerű magyar eredmény számtanúi lehetünk és sokszor csendül fel majd hazánk himnusza.

A szervezet vezetője hozzátette, a világkupa már beleszámít a párizsi paralimpia kvalifikációs időszakba, így biztosan kiélezett küzdelmeket lehet majd látni Heves megye szívében.

A sporteseményen részt vesz a tokiói Magyar Paralimpiai Csapat megannyi vívója; a paralimpiai bajnok Veres Amarilla, a 12 paralimpiai éremmel büszkélkedő Krajnyák Zsuzsanna, a háromszoros paralimpiai ezüstérmes Osváth Richárd, a többszörös érmes Hajmási Éva és Madarászné dr. Mező Boglárka, valamit Tarjányi István is. A játékok után visszavonult Dani Gyöngyi új szerepben, az IWAS Technikai Felszerelésekért Felelős Bizottság tagjaként tevékenykedik a világversenyen. A kiváló magyar vívók mellett pedig számtalan paralimpiai bajnokkal is találkozhatunk az sporteseményen.

A rekordszámú részvételt a Magyar Paralimpiai Bizottság azzal is támogatja, hogy a nehéz helyzetbe került ukrán sportolókat vendégül látja a világkupán. Az MPB keleti szomszédunk 16 fős delegációjának finanszírozza a versenyen való részvételét, ezzel is segítve a felkészülésüket az új paralimpiai ciklus során.

Az egyéni versenyek csütörtöktől szombatig tartanak, a csapatversenyeken pedig vasárnap izgulhatunk a sikerekért a Hotel Eger & Park Szállodában. A kerekesszékes vívó világkupa hivatalos megnyitóját november 17-én, csütörtökön 17 órára tervezik. A nemzetközi viadal mellett az IWAS (Kerekesszékesek és Amputáltak Nemzetközi Sportszövetsége) november 18-án sportfórumot tart, ahol Szekeres Pál, az IWAS Kerekesszékes Vívó Bizottságának elnökének vezetésével, a sportágat érintő specifikus témákban osztják meg gondolataikat a szakemberek.

Emlékezés – A világkupa a tragikus hírtelenséggel elhunyt Kaposvári Zsolt nevét viseli. A vívóbírót a Nemzetközi Vívó Szövetség 2011-ben az esztendő legjobb kardzsűrijének választotta, emellett három ötkarikás játékon, illetve számos világbajnokságon, Európa-bajnokságon vezényelte le a párharcokat.

A verseny eredményei az alábbi linken lesznek elérhetőek: https://bit.ly/3Fbp8z9

A versenyt élőben az IWAS youtube csatornáján lehet követni: https://bit.ly/3gufpJO

Versenyprogram magyar indulókkal

NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK

Női párbajtőr: A, B, C Krajnyák Zsuzsanna, Nádasdy Anna, Pongrácz Zoé, Veres Amarilla

Férfi tőr: B, C Gergely István

Férfi párbajtőr: A Göttlinger Dániel, Török Róbert

Ünnepélyes megnyitó: 17.00

NOVEMBER 18., PÉNTEK

Női kard A, B: Hajmási Éva, Madarászné dr. Mező Boglárka, Veres Amarilla,

Férfi tőr, A: Boda Ferenc, Czimmermann József, Forgács Péter, Török Róbert, Osváth Richárd, Zsolnay Sándor

Férfi párbajtőr, B, C: Csépke Bence, Tarjányi István, Gergely István

NOVEMBER 19., SZOMBAT

Női tőr, A, B, C: Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Madarászné dr. Mező Boglárka, Nádasdy Anna, Pongrácz Zoé, Veres Amarilla,

Férfi kard, A, B: Boda Ferenc, Csépke Bence, Czimmermann József, Forgács Péter, Göttlinger Dániel, Osváth Richárd, Tarjányi István, Zsolnay Sándor

NOVEMBER 20., VASÁRNAP

Női tőrcsapat: Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Madarászné dr. Mező Boglárka

Férfi kardcsapat: Osváth Richárd, Göttlinger Dániel, Tarjányi István, Zsolnay Sándor