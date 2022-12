– Korábban a másodosztályban dolgozott. Mennyi idő kellett mire edzőként is felvette az NB I.-es ritmust?

– Tisztában voltam vele, hogy az élvonal más közeg – válaszolt Bíró Balázs. – Tudtam, hogy milyen metodika szerint szeretnénk dolgozni, csak az arányokat illetően tévesztettem picit. A szigorúan vett szakmai munka mellett a mentális felkészítésre a vártnál nagyobb hangsúlyt kellett fektetni. Amellett, hogy igyekeztem megteremteni a csapaton belüli egységet, a lelki tényezők, az önbizalom erősítése is nagyobb figyelmet kapott. A tanulási folyamat még tart, a csapattal együtt én is tapasztaltabbá válok.

– Az mindenesetre érezhető, hogy a nehézségek ellenére élvezi az edzői pályát. Jól látom?

– Lubickolok, ezt kár lenne tagadni. Különösen azokat a mérkőzéseket imádom, ahol nagy taktikai csata dúl. Az egyik fél előjön valamivel, amire válaszolni kell és fordítva. Ezek a mérkőzésen belüli sakkjátszmák különösen felvillanyoznak.

– A csapata úgy telel a bajnoki tabella hatodik helyén, hogy az előtte állóktól mindössze egy pontot szerzett, ugyanakkor a mögötte lévőket egyaránt legyőzte. Helyén van a társaság?

– Tiszta fejjel azt mondom, hogy igen. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy előkelőbb helyen is állhatnánk, hiszen akadtak olyan mérkőzések, amelyek további pontokkal kecsegtettek, de elsősorban a saját rutintalanságunk miatt sajnos nem tudtuk azokat realizálni. A nyáron új úton indultunk el, amelynek az első mérföldkövéhez érve úgy gondolom, nem lehetünk elégedetlenek.

– A csapatépítés látszólag gördülékenyen zajlott, hiszen az előzetesen kitűzött célok eléréshez a kötelező mérkőzéseket magabiztosan hozta a csapat. Ez már a stabil alapról árulkodik?

– Büszkék lehetünk ezekre a győzelmekre, mint ahogy a kiváló hazai sorozatra is, hiszen saját közönségünk előtt csak a sokszoros költségvetéssel bíró Tatabányától szenvedtünk vereséget. Rendelkezünk egy olyan alappal, amely még nagyobb reményekre jogosíthat fel bennünket.

– A nyáron újonnan érkezett kézilabdázók közül Martin Potisk egyértelműen kiemelkedett az ősszel. Önt mennyire lepte meg a parádés teljesítménye?

– Martin nagyon jól érti a játékot, kiváló mentalitású fiú, aki nagy bizonyítási vággyal érkezett Gyöngyösre. Kétségkívül elévülhetetlen érdemeket szerzett a sikerekben. Örülök, hogy folyamatosan hozzá tudott tenni az együttes eredményességéhez, de mindig akadt olyan társ is, aki egy-egy mérkőzésen lépett elő húzóemberré.

Martin Potisk (a labdával) leigazolása telitalálatnak bizonyult

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírap

– Akad esetleg olyan mérkőzés, amire különösen büszke?

– Az eredmény miatt egyértelműen a balatonfüredi döntetlen, amely a szezon elején a munkába vetett hitünket is megerősítette. A másik a NEKA elleni győzelem, ahol az utolsó tíz percben háromgólos hátrányból jöttünk vissza. Nagyon nehéz helyzetből álltunk fel, amely a csapat mentális erejét is jól példázta. Még ha végül vereséget is szenvedtünk, a Tatabánya elleni második félidőre is különösen büszke vagyok, mint ahogy a nemzetközi kupában is érdekelt Fejér B.Á.L. Veszprémi elleni sima győzelemre is.

– Az ősszel lejátszott három Ligakupa-mérkőzés mennyire szolgálta a csapat építését?

– A Dabas elleni két találkozót beáldoztuk a minél sikeresebb bajnoki felkészülés jegyében. Utólag is megerősítést nyert, hogy jó döntést hoztunk, a bajnoki eredmények ezt alátámasztották. A Cegléd ellen már a klub legtehetségesebb fiataljai kaptak szerepet, s ez a jövőben is így lesz a Ligakupában. Az ifjak bátran, teher nélkül kézilabdázhatnak, ami bízom benne, hogy jól szolgálja a fejlődésüket.

– Hogyan tervezi a januári felkészülést?

– A budakalászi mérkőzés után mindenkit elengedtünk a téli pihenőre, legközelebb január 4-én találkozunk. Az évet a nyári felkészüléshez hasonlóan általános állapotfelméréssel kezdjük, majd amolyan évzáró évnyitó rendezvényként csapatépítő disznóvágás szerepel a programban. A bajnoki felkészülést január 9-én kezdjük.

– Arra az időszakra mit tekint a legfontosabb feladatnak?

– Magamnak is adtam néhány napot ami alatt félre teszem a kézilabdát, de aztán az összes őszi meccsünket szeretném visszanézni. A meglévő statisztikai adatokat és tapasztalatokat szeretném tovább szélesíteni, a meccsek után átfogó képet kapok az erényeinkről és a hibákról egyaránt. Ez is adhat támpontot a januári munkára. Ezen kívül igyekszem a játékosok egyéni fejlődését is elősegíteni, hiszen tudom, hogy még jócskán van bennük fejlődési lehetőség.

– Változatlan kerettel számol?

– Nincs okunk változtatásra. Februárra várhatóan a bokasérüléséből lábadozó Dino Hamidovic is visszatér. A bosnyák átlövő állapota folyamatosan javul, hamarosan újra a csapat rendelkezésére állhat.

Innen folytatják

1. Veszprém 13 13 – – 526–373 26

2. Szeged 14 13 – 1 506–387 26

3. Tatabánya 13 10 1 2 408–362 21

4. Csurgó 13 8 1 4 377–371 17

5. FTC 13 7 1 5 447–412 15

6. Balatonfüred 13 6 2 5 379–364 14

7. Budakalász 13 6 2 5 360–389 14

8. Gyöngyös 13 6 1 6 362–371 13

9. NEKA 13 5 2 6 358–376 12

10. Dabas 13 6 – 7 361–392 12

11. Komló 13 3 2 8 359–389 8

12. Veszprémi KKFT 13 2 – 11 365–455 4

13. Cegléd 13 1 – 12 315–394 2

14. Budai Farkasok 14 – – 14 391–479 0