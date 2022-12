– Úgy készülünk, hogy január 9-én már a Teleki Blanka Általános Iskola csarnokában kezdjük a felkészülést – jelentette ki a füzesabonyiak játékos-edzője, Major Attila. – Az épület korszerűsítési munkálatai miatt a pályaválasztói jog felcserélésével ősszel minden mérkőzésünket idegenben játszottuk, emellett az edzésmunka is csorbát szenvedett. Küzdöttünk a megváltozott körülményekkel, ami miatt sajnos nem tudtunk százszázalékig arra koncentrálni, ami a fő feladatunk lenne.

Az ősszel tíz pontot gyűjtött az FSC, ami féltávnál a hetedik helyet jelentette Hevér Tiboréknak. Hiányérzet az egygólos vereségek miatt maradt a szakemberben.

– Előzetesen legalább hét győzelemmel számoltam, amiből öt valósult meg – tekintett vissza Major. – A Rákosmneti KSK, a Gödöllő és a Honvéd vendégeként is egygólos vereséget szenvedtünk, amely könnyen alakulhatott volna fordítva is és akkor más szájízzel értékelnék. Viszontagságos őszt hagytunk magunk mögött, ami nemcsak a csarnok felújítási munkálatai miatt alakult így, hanem sérülések és hiányzások is nehezítették a munkát.

A füzesabonyiak jelenleg hat pontra állnak a dobogótól, ami Major Attila szerint még ledolgozható.

– Ha minden visszaáll a megszokott kerékvágásba és tavasszal hazai pályán fogadhatjuk az összes ellenfelet még benne van a csapatban egy huszáros hajrá. Kiegyenlített a bajnokság, körbeverések is elképzelhetők, amit saját közönségünk előtt szeretnénk a magunk javára fordítani. Májusra megpróbálunk felkapaszkodni a dobogóra – jelentette ki Major Attila.

NB II., Észak, férfiak

1. Rákosmenti KSK 11 10 1 – 321–270 21

2. Budakalász 11 9 – 2 328–270 18

3. FTC U23 11 8 – 3 365–303 16

4. Bp. Honvéd SE 11 5 2 4 271–283 12

5. Váci FKA 11 4 3 43 25–321 11

6. Gödöllő 11 5 1 5 310–339 11

7. Füzesabony 11 5 – 6 296–287 10

8. PLER U23 11 4 – 7 380–357 8

9. Pénzügyőr SE 11 3 2 6 312–316 8

10. Dunakeszi 11 3 2 6 287–310 8

11. Balassagyarmat 11 2 1 8 247–327 5

12. BVSC-Zugló 11 2 – 9 302–361 4

A házi góllövőlista

Molnár Martin 11 mérkőzés/50 gól, Blazsek Milán 10/42, Nagy Balázs Tamás 10/40, Varjú Péter 10/36, Péter Attila 11/26, Hevér Tibor 10/24, Bajzát Zsombor 8/19, Juhász Patrik 5/11, Halász Szabolcs 9/10, Igó Ádám 10/10, Ács István 5/9, Nagy-Hajdú Benjamin 8/8, Antal Csaba 10/6, Fazekas Ádám 4/3, Csapó Péter 4/2