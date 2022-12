A komlói szurkolók által tanúsított magatartással kapcsolatban az alábbi levelet juttatták el a gyöngyösiek Komlóra.

„A Gyöngyösi Kézilabda Klub és szurkolói csoportja évek óta azon dolgozik, hogy az általa szervezett mérkőzések biztonságos, jó hangulatú események legyenek, amelyekre a családok, akár kisgyerekekkel is, bátran kilátogathatnak. Élvonalbeli mérkőzéseinknek rendszeres vendégei a klub utánpótlássportolói, akiknek a pályán és azon kívül mutatott magatartásunkkal is példát kívánunk mutatni.

A legutóbbi, Sport36-Komló elleni bajnoki mérkőzésünkön a vendégszurkolók minősíthetetlen magatartása ezt az évek óta tartó, komoly eredményeket hozó igyekezetünket jelentősen visszavetette. A vendégcsapat szurkolói a kezdősípszó elhangzásától, sőt már azt megelőzően is trágár kifejezésekkel illették a hazai csapat játékosait és szurkolóit, a lelátóról sört locsoltak és tárgyakat dobáltak a nézők közé.

Klubunk kimondottan jó kapcsolatot ápol a Komló Sport Kft.-vel, hasonló adottságokkal rendelkező klubként sok minden köt össze bennünket, és nagyon örülünk neki, hogy Komlón is telt ház előtt tudnak kézilabdamérkőzéseket rendezni, az ott folyó munka jó irányba tereli a hazai kézilabda szekerét, ami mindannyiunknak közös érdeke. Bízunk benne, hogy a klub képes lesz szurkolóival szót érteni, és megértetni velük, hogy ez a fajta magatartás elfogadhatatlan, hiszen, ha a szurkolók között ellentét feszül, hogy lesznek képesek a következő válogatott vagy BL-mérkőzésen együtt buzdítani a magyar csapatot?

Mi továbbra is azon dolgozunk, hogy a kézilabdapályák a sportszerű buzdítástól, az egymás és a hazai kézilabdasport iránt tanúsított kölcsönös tisztelettől legyenek hangosak.”

Indulatoktól sem volt mentes a lelátó

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A levélre a nyilvános publikálást megelőzően az alábbi válasz érkezett.

Tisztelt Gyöngyösi Kézilabda Klub!

Sajnálatunkat fejezzük ki a szombati Gyöngyös – Komló mérkőzésen történt szurkolói magatartás miatt.

Tisztelettel klubunk nevében elnézést kérünk a történtekért.

Számunkra is fontos, hogy jó hangulatú, kemény, de korrekt körülmények között zajló mérkőzéseket játszanak a csapatok.

A két klub között évek óta kiemelten jó a kapcsolat, amit reméljük egy ilyen egyszeri eset nem befolyásol negatív irányban.

A helyszínen Katzirz Dávid és Péter Szabó Zoltán munkatársak próbálták a szurkolókat moderálni, sajnos sikertelenül.

Nem értünk egyet az ilyen viselkedéssel és nem azonosulunk vele!

Bocsánatot kérünk valamennyi dolgozótól, nézőtől!

Sportbaráti Üdvözlettel:

Szigeti Szabolcs ügyvezető

Katzirz Dávid klubigazgató