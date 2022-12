– A legjobb védelem a miénk, amiből a kapusok is alaposan kivették a részüket – jelentette ki a hatvaniak edzője, Bárány Zsolt. – A két botlásunk alkalmával az egyébként is szűkös keretből meghatározó játékosok hiányoztak, amit sajnos nem bírtunk el. Ezzel együtt sincs okom a panaszra, olyan csoportban álltunk helyt, ahol öt-hat együttes is esélyes lehet a dobogóra.