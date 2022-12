– A tabella első helyén telel a csapat. Maradt Önben hiányérzet?

– A két elveszített mérkőzés miatt bánkódom, de a szezon második felében nagyon szépen teljesített a csapat – válaszolt az egriek edzője, Tóth Edmond. – A bajnoki nyitány mindig tartogathat meglepetéseket, Békésen rosszkor voltuk rossz helyen. Aztán az ötödik fordulóban Győrben szenvedtünk vereséget, ahol miközben nálunk csikorgott a csapatjáték, a hazaiak minden előzetes várakozást felülmúlóan teljesítettek.

– Melyik mérkőzést tartja a legemlékezetesebbnek?

– A negyedik fordulóban Szigetszentmiklósón vendégszerepeltünk, ahol a hazaiaknál több NB I.-et is megjárt játékos várt bevetésre. Ennek ellenére rendkívül magabiztosan, tíz góllal nyertünk, ami lélektanilag is sokat jelentett. A hazai mérkőzések pedig egytől egyig élményszámba mentek. Minden előzetes várakozásunkat felülmúló támogatást kaptunk a lelátóról, ami a kézilabdázókra is nagyon motiválóan hatott. A drukkereknek óriási szerepük volt abban, hogy a Kemény Ferenc Sportcsarnokban egész ősszel nem találtunk legyőzőre.

– Mit gondol, miben nőttek a mezőny fölé?

– Nagyon jól összeszedett, komplett csapatunk van. A játék minden elemében képesek vagyunk kimagasló teljesítményre. A védelmünk és a kapusok jól működnek, támadásban pedig meggyőződésem, hogy mi játsszuk a legintelligensebb kézilabdát. Nincsenek nagy átlövőink, de ha a szó legjobb értelmébe játsszuk a kézilabdát, tehetetlenné válnak az ellenfelek.

– Mi kell ahhoz, hogy tavasszal tartani tudják a pozíciót?

– A szezon elején azt mondtam, hogy kell egy fél év mire összeérik majd az újjáalakuló csapat de úgy érzem, ez hamarább megtörtént. A legfontosabb, hogy elkerüljenek bennünket a sérülések. Ez lehet a kulcsa a sikerünknek. Tudjuk, hogy van még hová fejlődni, idővel jobbak leszünk, de ez a többi csapatra is igaz lehet.

– Milyen útravalóval engedte el a csapatot? Mikor kezdődik újra a közös munka?

– Nyár óta nagyon sokat dolgoztak a játékosok, mindenkire ráfér a pihenés. Január 9-én folytatjuk a közös munkát, de a háromhetes téli szünet alatt sem tétlenkedhetünk. Az első hét még a passzív pihenésről szól, de aztán mindenki egyéni edzésekkel készül. Négy hetünk lesz arra, hogy közösen felkészüljünk a februári folytatásra.

A házi góllövőlista állása

Lezák Áron 15 mérkőzés/80 gól, Kurucz Máté 15/79, Tóth Károly 13/62, Tóvizi Tamás 15/55, Schekk András 14/43, Kepess János 15/32, Döme Szabolcs 14/31, Rozner Kevin 14/24, Száva Máté 10/21, Fórizs Roland 13/14, Kiss Gergő 14/6, Kerezsi Ádám 15/4, Vrhovina Dominik 12/3, Gönczi András 14/3, Juhász Patrik 8/2

Innen folytatják

1. Eger 15 12 1 2 459–375 25

2. PLER-Budapest 15 11 2 2 457–368 24

3. Győr 15 11 2 2 453–383 24

4. BFKA-Veszprém 15 10 1 4 422–396 21

5. Békés 15 8 2 5 428–412 18

6. Vecsés 15 9 – 6 422–415 18

7. Tatai AC 15 7 2 6 369–397 16

8. Szigetszentmiklós 15 6 3 6 453–446 15

9. Szeged U21 15 6 1 8 423–424 13

10. DEAC 14 5 2 7 390–407 12

11. Ózd 15 5 2 8 434–454 12

12. BFKA-Balatonfüred 15 5 1 9 393–450 11

13. Kecskemét 15 4 1 10 436–466 9

14. Százhalombatta 15 3 1 11 392–438 7

15. Ajka 15 3 1 11 410–469 7

16. Salgótarján 14 2 2 10 366–407 6