– Szeretnénk méltó módon lezárni az idényt, az őszi elsőséggel megkoronázhatjuk az elmúlt fél évet. Erre a mérkőzésre is becsületesen felkészültünk, bízom benne, hogy ezt a pályán meg is tudjuk mutatni. Remek érzés, hogy szurkolók mellettünk állnak, értük is küzdünk – jelentett ki az egriek balszélsője, Kepess János.