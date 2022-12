– Már tavasszal éreztem, hogy közeleg a váltás ideje, amiről a nyári junior világbajnokság után döntöttem végérvényesen – osztotta meg a 16 esztendős Magda Boldizsár, aki a Parafa Úszóklub tagjaként vált a magyar úszósport egyik legnagyobb reménységévé. – Egyeztettem erről nevelő edzőmmel, Vaszkó Viktorral és Dr. Sós Csaba szövetségi kapitánnyal is, akik segítették és támogatták az elképzeléseimet. Szerettem volna olyan közösségbe kerülni, ahol a saját korosztályomban és a felnőttek között is vannak az edzésen versenytársak, továbbá az év minden időszakában 50 méteres medencében készülhetek. Számomra az 50, 100 és 200 méteres távok fekszenek a legjobban, így esett a választás a BVSC-Zuglóra, ahol Nagy Péter irányítja az edzéseket. Nagyon motiváló, hogy minden edzés szinte verseny is egyben, és rendszeresen együtt úszhatok például Bohus Richárdal, Németh Nándorral, hogy csak néhány nevet említsek a sok kiváló úszó közül.

A BVSC versenyzőjeként a Felnőtt Rövidpályás Országos Bajnokságon mutatkozott be, ahol váltóban már éremmel is gazdagodott.

– Gyorsan sikerült beilleszkednem, rövid idő alatt is érezhetővé vált a fejlődés – folytatta Magda Boldizsár. – A Felnőtt Rövidpályás Országos Bajnokságon az egyéni számok közül 50 és 100 méter gyorson is sikerült döntőbe kerülnöm, miközben megjavítottam egyéni legjobb időimet. A 4x100 méter férfi gyorsváltó tagjaként arany-, a 4x100 méter mix gyorsváltóval ezüstérmet szereztem.

A szezon főversenyét az Utánpótlás Rövidpályás Bajnokság jelentette.

– Szegeden 50 és 100 méter gyorson is elsőként csaptam a célba, ráadásul mindkét számban korosztályos országos csúcsot értem el. Pillangón 50 és 100 méteren, továbbá 100 méter vegyesen ezüstérmet szereztem. Váltóban további négy alkalommal állhattam a dobogó legfelső fokára.

Az év vége a pihenésről és a feltöltődésről szól, hogy aztán jövőre utolsó éves ifiként jogot szerezzen a korosztályos Európa- és világbajnokságon való szereplésre.