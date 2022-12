– Minden nap nagy hálával kelek fel, mert nagyon sok szeretetet kapok a klubtól és a szurkolóktól úgy, ha csak az eredményeket nézem, akkor erre igazán még rá sem szolgáltam, miközben a játékosok is mindent megtesznek, és ezt nem tudom elvenni tőlük – mondta Céró Bálint az ÖREGriek szurkolói csoport szervezte évzáró összejövetelen.

– Úgy érzem, hogy nagyon rövid idő alatt be tudtam illeszkedni a városba, és ebbe a közegbe. Nekem a futball soha nem egy munka.

– Van egy olyan életcélom, amelyben az szerepel, hogy a magam eszközeivel és lehetőségeivel változtassak a magyar futballon. Szeretnék olyan játékosokat, akik mások, mint a többiek. Ez azt jelenti, hogy nem akarom, hogy a társadalom meggyötört emberei legyenek, akik kijönnek a labdarúgásból. Boldog, pozitív, tudatos embereket szeretnék kiengedni a kezeim közül. Ezúttal is találkoztunk néhány olyan játékossal, akik 19 évesen hátat fordítanak a sportágnak, ahelyett, hogy most teljesedne ki a pályafutásuk. Van egy távlati, eszmei célom, hogy mit szeretnék elérni a labdarúgással.

A 31 éves szakember értékeli, hogy a klub stabil helyzetben van, mert ez egyedinek számít. Szerinte, ha valaki időben megkapja a fizetését, az már lehetőséget ad a számonkérésre. Dolgozott olyan helyen, ahol ez nem volt meg, így a felelősségre vonás is csorbát szenvedett.

– Ha tőlem bárki kér valamit, akár magánemberként is, annak szívesen segítek. Valószínűleg a szurkolók is érzik azt, hogy szeretném, ha az egri futball fejlődne, és nap mint nap azon vagyok, hogy jobb legyen – utalt az elköteleződésre Céró Bálint, aki a csapatot a korábbi időszakban is szemmel tartotta.

– Az előző edzővel nem szeretnék foglalkozni, hanem inkább a helyzet érdekelt, amilyen állapotban megkaptam a társaságot. A DEAC elleni mérkőzésre értünk igazán össze, majd a Putnokkal szembeni találkozón akadtak olyan jelek a játékban, ahol látszódott, hogy valóban oda is érünk, ahová indultunk. Ott már az addigi hathetes munka eredménye visszaköszönt.

– Abban erősek vagyunk, hogy a labdaszerzések után villámgyorsan odaérünk a kapu elé, és a visszarendeződés is jól megy, vagyis nem tudnak bennünket lekontrázni. Viszont, ha ellenünk valaki fel áll védekezni, akkor már a kvalitások kerülnek előtérbe. A játékoskeretünkben jelenleg annyi a kreativitás, amennyit Kovács Dávid beletesz, és olykor Jónyer Kristóf. Akadnak a gárdában sokat futó, dolgozni tudó, alázatos emberek, és ez nagyon jó alapot biztosít. Amikor viszont feláll egy csapat hat védővel és ezt kell feltörni, no az már nem megy.

A közös felkészülést január 3-án kezdő Eger SE keretében lesznek új emberek tavasszal. Hogy kik? Erről – egyelőre nevek nélkül – ezt mondta a tréner­.

– Mindannyian vágyunk az új impulzusokra, de azt nem fogom megengedni, hogy olyan ember kapjon akár csak egy megveszekedett forintot is, akinek a klubélethez vagy a pályán mutatott játékhoz nincs hozzáadott értéke. Akkor inkább játszanak saját fiataljaink.

A tárgyalásokban ott tartunk, hogy senki nem teszi ránk a telefont. Valós alternatívát vagyunk képesek nyújtani a becsvággyal rendelkező labdarúgóknak.

Nálunk ugyanis van egy stabil város, egy stabil környezet, ahol rendelkezünk egy jó gerinccel, amelyre tudunk építeni. Akik ebben nem voltak hajlandók szerepet vállalni, azok már lemorzsolódtak, akik viszont beleálltak a munkába, azoknál olyan szintű fejlődést értünk el, amire közösen lehetünk büszkék. Az itt maradt játékosok valós hozzáadott értékkel rendelkeznek, és kiváló gondolkodásmóddal rendelkeznek. Mindannyian sikeréhesek, és közös célunk, hogy csatlakozzunk a táblázat első feléhez. Nekem lényeges, hogy azt a türelmet és bizalmat, amit itt kaptam, viszonozzam. Lelki szanatóriumnak tartom az Egerben létet, boldog vagyok, ez pedig végtelen energiákat képes mozgósítani – zárta szavait Céró Bálint.

A csapatkapitány hasznos féléven jutott túl

– Nyertünk egyet, majd kikaptunk. Nyertünk egyet, majd kikaptunk. Vagyis nagyon hullámzóan alakult a gárda teljesítménye – vont mérleget az Eger SE csapatkapitánya, Hegedűs Dávid. – Igazából ezt a helyzetet kell megtanulni kezelni a játékostársaknak. Mert a győzelem nem azt jelenti, hogy kiskirályként közlekedünk, a vereség pedig nem azt hozza magával, hogy temetésről jöttünk, hanem ugyanazt a munkát bele kell tenni hétről hétre, vagy még többet. A vasárnapi meccs után hétfőn még lehet erről beszélni, de azt követően már az újabb meccsre kell összpontosítani. A futball így működik magasabb szinten is. Ahogy a vezetők és edzők, úgy mi magunk és a szurkolók is elvárják az eredményt. Ennek kell mindent alárendelni. Számomra hasznos félév volt, mert sok új helyzettel találkoztam, és gondolom, a fiatalok is így látják ezt. Tanultak, tapasztaltak és fejlődtek. Nem ígérgetek, mert azt nem szeretek, de biztos vagyok benne, hogy tavasszal lesz látszata is annak, hogy mit akarunk játszani.

Hegedűs Dávid (elöl) NB I.-es rutinja nagyon sokszor kamatozott

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

14. Eger SE

Otthon: 10 4 3 3 11–11 15

Idegenben: 10 3 – 7 15–21 9

Összesen: 20 7 3 10 26–32 24

Házi góllövőlista

14 gólos: Simon Attila

6 gólos: Jónyer Kristóf

2 gólos: Kovács Dávid Szilveszter, Nagy Gergely

1 gólos: Farkas Gábor László, Papp Kristóf