A női NB I/B 12. fordulójának mérkőzése:

ESZTERHÁZY SC (1.)–SZOMBATHELYI KKA (3.)

Eger, Eszterházy-csarnok, szombat, 18.00. V.: Héjja Á., Kónya B.

Rangadó vár az egri egyetemista lányokra az év utolsó hazai bajnokiján. A tabella harmadik helyén álló Szombathelyi KKA a tavalyi NB I-es búcsút követően, az azonnali visszajutást tűzte ki célul. A vasi gárda a Leányka úton is a győzelemre tör, ám ehhez nyilvánvalóan a házigazdának is lesz néhány szava.

– Az eddigiek alapján nyugodtan tekinthetjük magunkat esélyesnek. Olyan hazai mérleggel rendelkezünk, ami alapján önbizalommal telve kell kimennünk a pályára – fogalmazott a listavezető egyetemisták mestere, Zsadányi Sándor. – Itthon játszunk, ahol eddig nem kaptunk ki és rendre jó teljesítményt nyújtunk. Ellenfelünknél több élvonalbeli rutinnal rendelkező játékos alkotja a keretet, bár azért gyengült az állomány az előző évekhez képest. Ugyanakkor látszik, hogy versenyben lesznek a feljutásért, de egy másodpercig sem lehet félnivalónk. Egyetlen mérkőzésre vagyunk attól, hogy lehozzunk a félévet hazai vereség nélkül, de nem csak idáig nézek. A végelszámolásnál is nagyon fontos lesz, hogy a hazai meccseket, pláne a rangadókat ki milyen százalékkal hozza le.