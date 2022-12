Az alábbiakban a klub hivatalos honlapján közzétett bejelentés teljes egészében szerepel.

„Az Eger Labdarúgó Sport Kft. jelenlegi vezetése egy évvel ezelőtt vette át a sportszervezet irányítását, melynek alkalmából értékelték az elmúlt esztendőt. A magasabb és hatékonyabb szakmai munka, az azonnali döntések, az infrastrukturális beruházások, a munkavállalók koordinálása és az egyéb kiadások koordinálása megkívánta a gyors, időveszteség nélküli döntéseket, azonban 2022. év végére kialakult egy átlátható működési rendszer, ami a struktúra változtatását is lehetővé teszi.

2023. január 1-től megszűnik a klubigazgatói titulus, külön irányítás alá kerül a férfi felnőtt, a férfi utánpótlás és a női labdarúgás.

Mindez úgy valósul meg, hogy a felnőtt futballba való integráció miatt a felnőtt csapat szakmai stábjának komoly szerep jut az utánpótlás felső szekciójában is. Az Eger Labdarúgó Sport Kft. tevékenységét az Operatív Testület fogja irányítani. A Testületet az ügyvezető irányítja és öt főből áll. A döntéseket a grémium közös konszenzus alapján hozza. A tagok a saját területükön szükséges irányításért felelősek, azonban a stratégiai kérdésekben a Testület dönt, amely heti rendszerességgel ülésezik. A testület mindenkori tagjai közé tartoznak: ügyvezető; felnőtt első csapat stábvezető; operatív igazgató; férfi utánpótlás szakmai igazgató; női szakmai igazgató. A férfi felnőtt és a férfi utánpótlás mellett a Klub továbbra is nagy hangsúlyt fektet a női vonal további fejlesztéséért, ami már az elmúlt időszakban is szintet lépett” – tudatta az Eger Labdarúgó Sport Kft. vezetése.

A jelenlegi szervezetési felépítés az alábbi az Eger SE-nél:.

Ügyvezető igazgató: Farkas Balázs

Klubigazgató: dr. Vitányi László

Szakmai igazgató: Gyarmaty Attila

Operatív igazgató: Béres Mihály

Koordinátor: Csuhay József

Jogi vezető: dr. Garamszegi Dóra