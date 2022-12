A férfi NB II. Keleti csoportjának 14. fordulójában:

VS DUNAKESZI–ENERGIA SC GYÖNGYÖS 8–3 (4–1)

Dunakeszi. V.: Apkó T., Tiringer M. (Kondákor T.)

ENERGIA: Tajti B. – Fekete V., Marosi, Balázs L., Berkes. Csere: Matin, Forgács B. Játékos-edző: Berkes László

Az 5. percben született Balázs Lázár-találatnak köszönhetően kilenc percig vezettek a gyöngyösiek, majd három perc alatt négy gólt kaptak, aminek köszönhetően már a hazaiak kerültek jelentős lépéselőnybe. A szűkös kerettel érkező vendégeknek a félidő hajrájában ugyan még sikerült egy gólra zárkózni (4–3), de a szünet után ismét a Dunakeszi került fölénybe, ami a gólokban is megmutatkozott.

A mátraaljaiak idénybeli hetedik idegenbeli mérkőzésükön is vereséget szenvedtek.

GÓL: Balogh B. (14., 17.) Milavecz (15., 38.), Temesi (16., 34.), Gémesi (40.), Weisz (40.), ill. Balázs L. (5., 22.), Fekete V. (25.)

KÖVETKEZIK: Energia SC Gyöngyös–DAFC Szeged, december 19., hétfő, 19.30.

A bajnokság állása

1. Csenger 13 9 2 2 75–42 29

2. Tiszaföldvár 13 9 1 3 74–36 28

3. Maglód 12 9 – 3 73–30 27

4. Kincsem Futsal 13 7 2 4 75–68 23

5. Kistarcsa 13 7 1 5 69–60 22

6. DAFC Szeged 12 6 – 6 49–63 18

7. Energia SC 13 5 – 8 61–91 15

8. Dunakeszi 12 4 2 6 49–52 14

9. Nyírség FC 12 3 1 8 46–66 10

10. Gyulaháza 12 3 – 9 54–78 9

11. MEAFC-Miskolc 13 2 1 10 46–85 7

12. REAC Sportiskola SE kizárva