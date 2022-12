ALGYŐ–ESZTERHÁZY SC 29–28 (18–13)

Algyő, 150 néző, V.: Ignéczi, Pánczél-Héjjas.

ESZTERHÁZY SC: Kozma 1 – Bernát D., Szeberényi 2 (1), BATÓ 4, Alaxai 3, Szecsődi 4 (1), Szondi 2. Csere.: Nagy É. (kapus) – PANKOTAI 8 (2), Tóth A. 1, Zákányi 2, Kiser, Hadnagy 1. Edző: Zsadányi Sándor.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–3, 12. p.: 4–6, 18. p.: 9–8, 24. p.: 12–10, 36. p.: 19–15, 42. p.: 20–19, 48. p.: 23–20, 54. p.: 27–24.

Kiállítások: 12, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 4/4, ill. 6/4.

Egy hét alatt a mennyből a pokolba került lelkileg az Eszterházy SC, ugyanis azok után, hogy a szezon eddigi legjobb teljesítményét nyújtva legyőzte az egyik legnagyobb bajnokaspiráns Szombathely együttesét, egygólos vereséget szenvedett algyői évzáróján. Az érthetetlen formarontás következtében ismét előjöttek a kimaradt ziccerek, de ezúttal hátul sem állt össze a fal, így az első tíz perc kivételével végig a listavezető futott az eredmény után. Habár az utolsó percben még támadhatott a döntetlenért az ESC, ám nem jött össze a pontmentés, amivel igazán szomorúra sikeredett az egyébként parádés ősz lezárása.

Zsadányi Sándor: – Sajnos teljesen biztos voltam benne, hogy valami hasonló történik majd, és most nem a végeredményre gondolok, hanem arra, hogy nagyon rossz előjeleim voltak a mérkőzés előtt. Ami a héten az edzéseken történt hozzáállás címszó alatt, az most tökéletesen kirajzolódott a pályán. Amikor az utolsó helyen álló Kecskemét ellen pontot buktunk, feltettem a kezemet a lányok előtt, és elnézést kértem, igazolva ezzel a felelősségemet. Most viszont nem tudom ezt tenni, mert mindenre felkészültünk, semmi újat nem mutatott számunkra az Algyő, egyszerűen nagyon komoly problémáink akadtak a koncentráció terén. Ünnepelhetnénk most egy fantasztikusan sikerült őszi szezont, ehelyett bosszankodás jut nekünk az évzárón, mert így tudtuk befejezni a 2022-es évet. Tizenhat meccs van még hátra a szezonból, és ha komolyan a feljutásról álmodozunk, akkor nem fér bele még egy ilyen hozzáállású mérkőzés.

A női NB I./B állása

1. Eszterházy SC 14 10 2 2 407–357 22

2. Kozármisleny 14 9 3 2 392–324 21

3. Vasas SC 13 9 3 1 373–316 21

4. Komárom 14 9 1 4 382–334 19

5. Algyő 13 8 2 3 369–323 18

6. Szombathely 12 8 1 3 359–298 17

7. Orosháza 14 6 3 5 346–334 15

8. Kispest NKK 13 7 – 6 368–350 14

9. Szent István SE 13 6 2 5 356–364 14

10. Pénzügyőr 13 5 – 8 336–359 10

11. PEAC 13 4 – 9 307–342 8

12. FTC U19 12 3 2 7 305–343 8

13. DVSC U19 13 3 1 9 327–369 7

14. Tempo KSE 13 3 1 9 330–404 7

15. Gárdony-P. 13 3 – 10 347–383 6

16. Kecskemét 13 1 1 11 337–441 3

Következik: Eszterházy SC–Komárom, Eger, január 14., szombat, 18.00