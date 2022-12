A program hivatalos részében az értékelések hangzottak el. Ofella Zoltán, az FC Hatvan már több mint tíz éve regnáló elnöke köszöntötte a jelenlévőket, a férfi és a női csapat tagjait, a szakmai stábokat, illetve a segítőket, támogatókat. Az elnök kezdésként felidézte, hogy tavasszal fantasztikusat „futott” a női csapat, a feljutás is reális lehetőség volt, de az utolsó négy forduló nem sikerült, ezért nem jött össze a vágyott osztályváltás. Szabados György vezetőedző az ezt követő időszakról szólva megemlítette, hogy nyáron hárman elmentek a 20-as keretből, akik helyett olyan „fantom” játékos is érkezett, aki elméletileg itt volt, de senki nem látta... Az edző szerint emiatt télen mindenképpen igazolni kell két-három játékost és a csapatjátékban van még mit fejlődni.

Az évet Ofella Zoltán elnök (mikrofonnal a kezében) értékelte

Forrás: Füzesi Bálint/Heves Megyei Hírlap

Ezután az elnök rátért a férfiakra, akiknél szintén a tavaszi szezont idézte fel elsőként. A Heves megyei I. osztály megnyerésével a csapat teljesítette a célt, aztán a sorsolásnál Fortuna ismét a gárda mellett volt, ugyanis osztályozó nélkül lett NB III.-as.

A nyári eseményeket felidézve Ofella úgy fogalmazott, hogy hosszas vívódás után úgy érezte, edzői poszton változtatni kell, mert ami elég volt a megye I.-ben, az kevés lesz az NB III.-ban.

Zoran Szpisljakkal a „69-es villamos mellett elhaladva” egyezett meg, de tudta, hogy az ismeretlenbe indulnak el. A kerethez olyan fiatalok tértek vissza, akiknek nemcsak hatvani gyökere, hanem hatvani szíve is van (Barthel Gábor, Sármány Kristóf), illetve olyan játékost is sikerült visszacsábítani (Jaroslav Cellár), aki már korábban bizonyított.

Bár a nyári felkészülés jól sikerült, az első két meccsen szerzett négy pont után jött egy hat vereségből álló negatív széria, ami az elnök sportkarrierjében rekordot jelent.

Ilyet még Vácott sem élt át, ott öt vereség volt a leghosszabb kudarc sorozat az általa irányított klubnál. A kis Loki elleni idegenbeli mérkőzésen aztán fordulat állt be, mindenáron nyerni akart az együttes és győzött is, ezt pedig egymás után újabb négy siker követte, így a csapat stabilizálta helyét a középmezőnyben. Az összkép tehát jó, a 13. helyezés olyan alap, amire tudnak építeni, ennek ellenére így is maradt benne hiányérzet több mérkőzéssel kapcsolatban, ahol további pontokat lehetett volna szerezni. Ofella végül leszögezte, hogy van a csapatban egy mag, amely lassan 10–12 éve Hatvanban futballozik és ez a mai labdarúgásban óriási dolog, hiszen a legtöbb klubnál évente cserélődnek a keretek.

Ofella Zoltán és Zoran Szpisljak

Forrás: Füzesi Bálint/Heves Megyei Hírlap

Zoran Szpisljak vezetőedző az építés fontosságáról beszélve párhuzamot vont a csapat és a lelátó között – mindkettőt építeni kell (a Népkerti Sporttelepen az új lelátóra is már hosszabb ideje készen vannak a tervek…), a végén pedig fel kell rá tenni a koronát. Az építés folyamatában vannak jó és rossz döntések, de össze kell hangolódni, amely a nyári rajt óta tart. A tréner örömmel nyugtázta, hogy Hatvanban egészséges a közeg és sok pozitív szemléletű ember ténykedik a klubnál.

A nagyon szoros mezőnyben a 13. helyezés összességében szerinte nem tűnik jónak, viszont a 26 pont nem rossz – tavasszal minimum ennyi kell még és akkor sima lesz a vágyott bennmaradás!

A férfi és a női csapat idei góljainak levetítése már önfeledt pillanatokat garantált mindenki számára, ezt pedig a hurka-kolbász kombináció, illetve a női játékosok által sütött sütemények elfogyasztása követte – hogy aztán a férfiak által hozott (rövid)italok ízlelgetése mellett elinduljon az önfeledt zene, s tánc…