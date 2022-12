A gyöngyösi Honvéd Zalka SE sílövője, Panyik Dávid már kilencedszer bizonyult a legjobbnak, a sífutó Pónya Sára (Honvéd Zalka SE) negyedik, az uszonyosúszó Mozsár István Alex (Mátrai Erőmű Búvárklub) és a vízilabdázó Parkes Rebecca (Tigra-ZF-Eger) első alkalommal részesült az elismerésben.

A voksolás történetében az abszolút csúcstartó Portisch Lajos sakknagymester, aki 23-szor lett első 1964 és 1994 között.

Az idei győztesek közül kiemelkedik a tájékozódási búvárúszó Balázs Péter 19. elsőségével, míg a curlinges Szekeres Ildikó 11. alkalommal, vegyes váltó partnere Nagy György, a teniszező Fucsovics Márton és a vitorlázó Érdi Mária tizedszer, a bridzsjátékos Fischer Brigitta, uszonyosúszásban Senánszky Petra, a sífutó Kónya Ádám és a sílövő Panyik Dávid egyformán kilencedszer bizonyult a legjobbnak. Magyarország első egyéni téli olimpiai aranyérmese, a rövidpályás gyorskorcsolyázó Liu Shaoang, és a világbajnoki címet nyert Szilágyi Áron kardozó, Salim Omar tekvondós, valamint a vb-n és az Eb-n is verhetetlen kajakos Kopasz Bálint ugyancsak megtalálható a listán. A multisport Európa-bajnokság további győztesei közül a tornász Kovács Zsófia, valamint a kenus Bragato Giada, Nagy Bianka kettős szintén az élen végzett sportágában.

Labdarúgásban az RB Leipzig játékosa, Szoboszlai Dominik érdemelte ki az év legjobbja címet.

A legeredményesebb hazai klubok közül a Vasas hét, az Újpest hat, az MTK és a Ferencváros öt-öt, a Budapesti Honvéd pedig négy elsőséget mondhat magáénak.

Külföldi egyesület képviseletében hat versenyző zárt az élen. Az olimpiai sportágak legjobbjai meghívást kapnak az M4 Sport-Az év sportolója gálára, január 9-én a Magyar Állami Operaházba.

Asztalitenisz:

András Csaba (TTC Fortuna Passau) 1.

Nagyváradi Mercédesz (TSV Schwabhausen) 1.

Autósport:

Kiss Norbert (Révész TRT KFT) 2.

Atlétika:

Halász Bence (Szombathelyi Dobó Sportegyesület) 4.

Kozák Luca (Debreceni SC) 2.

Birkózás:

Nagy Bernadett (UTE) 1.

kötöttfogás: Fritsch Róbert (Budapesti Honvéd SE) 1.

szabadfogás: Muszukajev Iszmail (FTC) 2.

Bridzs:

Talyigás Péter (MTK Budapest) 1.

Fischer Brigitta (MTK Budapest) 9.

Búvárúszás:

tájékozódási búvárúszás:

Balázs Péter (Amphora Búvárklub) 19.

Hatházi Katalin (Amphora Búvárklub) 6.

uszonyosúszás:

Mozsár István Alex (Mátrai Erőmű Búvárklub) 1.

Senánszky Petra (Debreceni Búvárklub) 9.

Cselgáncs:

Ungvári Attila (Győri Atlétikai Club - II. kerület Dózsa) 1.

Özbas Szofi (Budapesti Honvéd SE) 2.

Curling:

Nagy György (Vasas SC) 10.

Szekeres Ildikó (Vasas SC) 11.

Erőemelés:

erőemelés:

Enahoro Asein (Westfit Gym SE) 1.

Sallai Eszter (PowerBuilder SE) 1.

fekvenyomás:

Kubatov Géza (Sugó Power SE) 1.

Szabó Ágnes (Békéscsabai Súlyemelő SE) 8.

Evezés:

Pétervári-Molnár Bendegúz (Budapest Evezős Egyesület) 3.

Bertus Kitti (Külker Evezős Klub Óbuda) 2.

Fallabda:

Farkas Balázs (Tatabányai Squashberek Sportegyesület) 5.

Chukwu Hannah (Tatabányai Squashberek Sportegyesület) 4.

Floorball:

Diószeghi Levente (Dunai Krokodilok SE) 1.

Lelovics Nóra (Szőnyi Palánkdöngetők Köre) 2.

Footgolf:

Bacskai Bence (Royal) 3.

Ujvári Izabella (Nimród) 3.

Golf:

amatőr:

Kötél Bence (Balaton Golf Club) 2.

Jaczkovics Emma (Golfiesta SE) 1.

profi:

Lugosi Tamás (Profi Magyar Golf SE) 7.

Gó:

Bővíz Dominik (MGE) 3.

Pocsai Rita (Origó) 1.

Gyorsasági görkorcsolya:

Lukács Soma (TDKE Tatabánya) 1.

Gardi Dominika (Tornádó Team Szeged) 8.

Hódeszka:

Fricz Botond (Ámos Hegyi Grund Snowboard SE) 6.

Kozuback Kamilla (Whistler Valley SC) 1.

Íjászat:

Szijártó László (Eleven Világ Íjász Egyesület) 1.

Györgyné Kereszt Piroska (Ring SE) 1.

Jet-ski:

Jászai Csongor (Aktív SC) 1.

Jégkorong:

Hári János (Hydro Fehérvár AV19) 1.

Németh Anikó (MAC Budapest) 2.

Kajak-kenu:

Kopasz Bálint (Győri Vízisport Egyesület) 4.

Bragato Giada, Nagy Bianka (Tiszaújváros, MVM Szegedi VSE) 1.

Karate:

Tadissi Yves Martial (UTE) 4.

Boussebaa Aicha (AC-Sinus SE) 1.

Kerékpár:

Valter Attila (Groupama-FDJ) 4.

Vas Kata Blanka (SD Worx) 4.

Kézilabda:

A magyar szövetség (MKSZ) ezúttal is csak januárban nevezi meg az év legjobbjait.

Kickbox:

Fésű Lajos (HALKER-Király Team) 1.

Mezei Nikolett (Barátság SE) 1.

Korcsolya:

rövidpályás gyorskorcsolya:

Liu Shaoang (FTC) 4.

Jászapáti Petra (Szegedi Korcsolyázó Egyesület) 7.

műkorcsolya:

Chtchetinina Ioulia, Magyar Márk (páros, HKA) 3.

Ignateva Mariia, Szemko Danijil (jégtánc, Hoffmann Korcsolya Akadémia) 1.

szinkronkorcsolya:

Team Passion 1.

Kosárlabda:

Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely) 2.

Fegyverneky Zsófia (Sopron Basket) 6.

Labdarúgás:

nagypálya:

Szoboszlai Dominik (RB Leipzig) 1.

Turányi Lilla (Bayer Leverkusen) 1.

futsal:

Dróth Zoltán (Haladás VSE) 5.

Torma Lilla (DEAC) 1.

Lovassport:

Yom Tov Jázmin (díjlovas, Unikornis Díjlovagló Egyesület) 1.

Szuhai Péter (díjugrató, DVTK) 1.

Motorsport:

Lencsés Donát Dániel (S-Riders Kft.) 1.

Mohácsi Zsófia (Hungarian Quad Challenge SE) 1.

Ökölvívás:

Gémes Levente (Szeged) 1.

Hámori Luca (Fitt-Box Club Kőszeg) 2.

Öttusa:

Szép Balázs (UTE) 1.

Gulyás Michelle (UTE) 1.

Ritmikus gimnasztika:

Pigniczki Fanni (MTK Budapest) 5.

Rögbi:

7-es: Gyurcsik Mózes (Battai Buldogok) 1.

15-ös: Márki Roland (Fit World Gorillák RC) 1.

nők: Oláh Dorottya (Fehérvár RC) 1.

Röplabda:

teremröplabda:

Kovács Zoltán (Pénzügyőr SE) 1.

Fábián Fanny (Vasas Óbuda) 1.

strandröplabda:

Hajós Artúr és Stréli Bence (SRSE) 4.

Villám Lilla és Szombathelyi Szandra (Vasas SC) 2., illetve 7.

Sakk:

Bánusz Tamás (Bányász Sportkör Ajka) 1.

Hoang Thanh Trang (Honvéd Auróra Sportegyesület) 4.

Sí:

alpesi sí:

Kékesi Márton (DVTK) 2.

Tóth Zita (Vasas SC) 5.

sífutás:

Kónya Ádám (Veszprémi Sí Egylet) 9.

Pónya Sára (Honvéd Zalka SE) 4.

sílövészet:

Panyik Dávid (Honvéd Zalka SE) 9.

Sportlövészet:

Péni István (UTE) 6.

Sike Renáta (Budapesti Honvéd SE) 2.

Súlyemelés:

Fekécs Szilárd (Békési TE) 3.

Mitykó Veronika (Békéscsaba) 3.

Szektorlabda:

szektorlabda szakág:

Pákai György (DÖKE Komló) 6.

12 érintéses szakág:

Kovács Nándor (Debreceni SC) 1.

Szinkronúszás:

Götz Lilien (Sirenia SE) 1.

Szkander:

Baumann Ádám (Maláj Team Szkander SE)

Kőváriné Ivánfi Brigitta (Megtorló Karok Szolnok) 6.

Szörf:

Sánta Bence (Magyar Szörf Akadémia Sportegyesület) 2.

Simon Hanna (Körte Hegyi és Vízi Sportok Egylete) 2.

Szumó:

Buzás Patrik (Érdi Spartacus SC) 2.

Elekes Enikő (Kőbánya Sport Club) 1.

Tájékozódási futás:

Bakó Áron (Tabáni Spartacus SKE) 5.

Sárközy Zsófia (Tabáni Spartacus SKE) 3.

Táncsport:

akrobatikus rock and roll:

Király Ádám (Rock and Magis Sportegyesület) 1.

Mercs Gréta (Tornádó Hungary Táncsportegyesület) 1.

versenytánc:

Andrea Silvestri (Valcer TáncSport Egyesület) 8.

Váradi Martina (Valcer TáncSport Egyesület) 8.

Teqball:

Bakó Ádám (Steqerz-Halmozó Teqball Sportegyesület) 1.

Vasas Lea (Agroméra Teqball Academy) 1.

Teke:

Zapletán Zsombor (Zengő Alföld Szegedi TE) 2.

Hári Boglárka (FTC) 1.

Tekvondó:

Salim Omar (MTK Budapest) 2.

Patakfalvy Luca (MTK Budapest) 6.

Tenisz:

Fucsovics Márton (MTK Budapest) 10.

Bondár Anna (Hajdúszoboszló SE) 2.

Testépítés és fitnesz:

testépítés: Nyircsák József (Getfit SE) 3.

fitnesz: Balogh Eszter (Marcipán Fitness SE) 2.

Tollaslabda:

Kőrösi Ágnes (Érdi VSE) 1.

Pytel Gergő (Multi Alarm SE) 1.

Torna:

szertorna:

Mészáros Krisztofer (Győri AC) 2.

Kovács Zsófia (Dunaújvárosi Központi SE) 6.

aerobik:

Mazács Fanni (Pécsi Sport Nonprofit Zrt.) 4.

Bali Dániel (Pécsi Sport Nonprofit Zrt.) 8.

akrobatikus torna:

Bernáth Dorina-Stattner Noémi női páros (Balance Akrobatika és Torna Club) 2.

gumiasztal:

Vincze Ákos (DKSE) 2.

Triatlon:

Lehmann Csongort (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1.

Bragmayer Zsanett (Team Újbuda SE) 4.

Úszás:

Milák Kristóf (Budapesti Honvéd SE) 4.

Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 1.

nyíltvízi:

Rasovszky Kristóf (Balaton Úszó Klub Veszprém) 4.

Olasz Anna (Szegedi Úszó Egylet) 4.

Vitorlázás:

Vadnai Jonatán (Balatonfüredi Yacht Club) 1.

Érdi Mária (Magyar Villamos Művek Sportegyesület) 10.

Vívás:

Szilágyi Áron (Vasas SC) 7.

Pusztai Liza (BVSC-Zugló) 3.

Vízilabda:

Jansik Szilárd (FTC-Telekom Waterpolo) 1.

Parkes Rebecca (Tigra-ZF-Eger) 1.