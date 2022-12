Az első két napon az egyaránt spanyol Assolim CN Mataro és a Astralpool CN Sabadell is legyőzte a Tigra-ZF-Eger együttesét, így az utolsó napi küzdelmeknek már úgy vághattak neki Borsi Ilonáék, hogy legjobb esetben is a csoport harmadik helyén végezhetnek.

Az FTC elleni mérkőzésen az egriek végig vezetve gyűjtötték be első pontjaikat a nemzetközi porondon. Szilágyi Dorottya megállíthatatlannak bizonyult, nem kevesebb, mint nyolc alkalommal vette be Neszmély Boglárka kapuját, döntő érdemeket szerezve a 13–12-es győzelemből.

Az egriek a fővárosiakkal együtt a folytatásban az Eurokupában lesznek érdekeltek, míg a két spanyol együttes a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében szerepelhet.

– A három mérkőzés során javuló formát mutattunk, felépítettük magunkat a pénteki Magyar Kupa-elődöntőre, ahol majd szintén a Ferencvárossal találkozunk – fogalmazott az egriek válogatott szélsője, Szilágyi Dorottya. – A fővárosiak elleni siker nagy önbizalmat ad a folytatásra. Kétségkívül a legnehezebb dolgunk a két spanyol csapat ellen volt, amelyek magasabban jegyzett együttesek. Sok válogatott játékost tudhatnak a soraikban, sejtettük, hogy nem lesz sok esélyünk ellenük. Az első mérkőzésen talán kicsit meg is ijedtünk. A Fradi elleni mérkőzés volt az, amire megérkeztünk, amiből a végére igazi ki-ki meccs lett. Örülök, hogy erőt meríthetünk ebből a három napból.

A Tigra-ZF-Eger mestere, dr. Sike József szerint azért is jó az FTC elleni győzelem, mert így mindkét csapat kellően felpiszkálta magát.

– Gerendás György nyilatkozott úgy a két csapat bajnoki mérkőzését követően, hogy a hárommenetes bokszmeccsen 1–0-ra vezetnek – emlékeztetett a szakember. – Ez most egál, a Magyar Kupa elődöntőjében eldől, idén ki nyeri a meccset. A nemzetközi kupában még javíthatunk, a pénteki vesztes viszont bronzéremmel jön haza, és csak a következő évben javíthat. Érdekes volt a mostani összecsapás. Az volt a kérdés, hogy azt a kemény stílust, amit a Fradi képvisel, fel tudjuk-e venni és tudunk-e mi is szöges kesztyűben vívni. Másképpen szólva, vízirögbiben fölvesszük-e a versenyt velük. Ez sikerült, nem tudtak fizikálisan térdre kényszeríteni bennünket. Ez nagy dolog, mert eddig úgy éreztem, ledarálnak bennünket – értékelte a vasárnapi meccset az egriek mestere.

Az egriek mérkőzésein:

TIGRA-ZF-EGER–ASSOLIM CN MATARO 5–13 (2–5, 1–2, 0–3, 2–3)

A GÓLDOBÓK: Borsi 2, Jancsó, Parkes, Katona Zs. 1–1, ill. Keszthelyi-Nagy 6, Avegno 4, van de Kraats 2, Sevenich 1

ASTRALPOOL CN SABADELL–TIGRA-ZF-EGER 14–9 (2–3, 5–1, 4–2, 3–3)

A GÓLDOBÓK: Ruiz 4, van der Sloot 3, Gonzalez, Casado 2–2, M. Ortiz, Garcia, Forca 1–1, ill. Szilágyi D. 3, Parkes, Szellák 2–2, Czigány, Borsi 1–1.

TIGRA-ZF-EGER–FTC-TELEKOM 13–12 (4–1, 3–4, 4–5, 2–2)

A GÓLDOBÓK: Szilágyi D. 8, Czigány 2, Borsi, Kékesi, Szellák 1–1, ill. Kuna 4, Gurisatti 2, Vosseberg, Máté, Pőcze, Leimeter, Illés A., Petik 1–1.

A csoport végeredménye: 1. Assolim CN Mataro (spanyol) 9 pont, 2. Astralpool CN Sabadell (spanyol) 6, 3. Tigra-ZF-Eger 3, 4. FTC-Telekom 0.