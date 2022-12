A sorsolást követően „halálcsoportként” is emlegetett négyesben a végső győzelemre is esélyesnek tartott csapatokkal találkozik a nemzetközi porondra kilenc év után visszatérő megyeszékhelyi gárda.

– Számunkra a görögországi első selejtezőkör is élménynek, a továbbjutás pedig jó eredménynek számított – fogalmazott az egriek vezetőedzője, dr. Sike József a szövetség honlapján. – Ezúttal sem mi vagyunk az esélyesek, de feltett szándékunk, hogy ismét megmutassuk a bennünk rejlő erőt. Nem csupán résztvevők lennénk a legrangosabb európai kupasorozatban, hanem bizonyítanánk, hogy minőségileg is odavalók vagyunk. Azt, hogy a jobbtól mindig igyekszünk tanulni és az erősebbet is lehetőség szerint szeretnénk megszorítani esetleg legyőzni, sohasem titkoltuk – jelentette ki dr. Sike József, aki kiemelte, kapusa Kiss Alexandra kiemelkedő szerepét, illetve az egri szurkolók várható segítségét.

A „táncra felkért” válogatott kapus, Kiss Alexandra tudja hogy sok múlik rajta, ezért mint említette: mindenképpen stabil pontja szeretne lenni a csapatnak.

– Igyekszem kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, ami remélhetőleg ötven százalék feletti védési hatékonyságot jelent majd – tekintett előre Kiss Alexandra. – Természetesen sok múlik a gárda védekezésén, miként tudjuk egymást segíteni. Jó csapatunk van, s noha az elmúlt három OB I.-es rangadó nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, folyamatos a fejlődés. Bízom benne, hogy az előttünk álló hétvége pozitív hatással lesz a folytatásra. A Magyar Kupa jövő heti négyes döntőjében már szeretnénk igazán nagyot alkotni. Ez nem azt jelenti, hogy a Bajnokok Ligája csoportból nem akarunk továbbjutni, viszont azt reálisan látni kell, hogy kis túlzással a spanyol válogatottal egyenértékű Sabadell, valamint a nemzetközi klasszisokkal teletűzdelt Mataro pillanatnyilag erősebb nálunk. A cél, hogy tovább fejlődjünk, megtegyünk mindent a bravúrért, hogy az utolsó mérkőzés után mindenki úgy jöjjön ki a medencéből, hogy bele tud nézni a tükörbe.

A Tigra-ZF-Eger pénteken este a Keszthelyi Ritát is soraiban tudó spanyol Assolim CN Mataro együttesével kezd, majd szombaton a kiírás legutóbbi ezüstérmese, a szintén spanyol Astralpool Sabadell következik, míg a vasárnapi zárónapon az FTC-Telekom gárdájával csapnak össze Szilágyi Dorottyáék. A fővárosi zöld-fehérekkel legutóbb bő egy hete találkoztak az egriek: az OB I. 4. fordulójából pótolt mérkőzésen 10–7-re nyert a Ferencváros a Bitskey Aladár Uszodában.

A Bajnokok Ligája legjobb 16 csapata között az első selejtezőből továbbjutott 12 csapat mellé négy kiemelt, a magyar bajnok UVSE, a görög Olympiakosz Pireusz, a Sabadell és az olasz Orizzonte Catania csatlakozott.

Mind a négy csoportból két csapat jut a sorozat negyeddöntőjébe, míg a 3. és 4. helyezettek az Euro Kupában vigasztalódhatnak.

A menetrend

December 9., péntek

18.45: FTC-Telekom–Astralpool Sabadell

20.30: Tigra-ZF-Eger–Assolim CN Mataro

December 10., szombat

18.00: FTC-Telekom–Assolim CN Mataro

19.45: Astralpool Sabadell–Tigra-ZF-Eger

December 11., vasárnap

10.00: Astralpool Sabadell– Assolim CN Mataro

11.45: Tigra-ZF-Eger–FTC-Telekom