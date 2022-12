Több tucat futó és túrázó búcsúztatta testmozgással az óévet Abasáron a szilveszteri pincefutás sportrendezvényén. A Mátrai Síszervíz rendezte esemény a maga nemében különleges volt, tájékoztatott Banka Zsolt, a program egyik szervezője.

– Egy rendhagyó mozgásformát kínáltunk, az utcai-, a terep- és a pincefutás ötvözetét vagy inkább környezetét, ahol egy előre kijelölt 3,5 kilométeres pályát kellett teljesíteni. A futóútvonal érintette az abasári nagy pincelabirintust úgy, hogy volt egy levezető lejárat a pincébe, és egészen máshol egy felvezető feljárat, tehát a föld alatt is futni kellett. Sőt, hogy tovább fokozzuk az izgalmakat, az útvonal más pincéket is érintett ahol ellenőrző pontok voltak kialakítva. A kijelölt körpályán többször is végig lehetett futni annak függvényében, hogy ki milyen távon indult – lehetett választani 3,5, illetve 7, továbbá 14 kilométeres táv közül. A kihívást nem csak futó-, hanem túracipőben is lehetett teljesíteni. A túrázóknak az útvonal legizgalmasabb részét a grandiózus hordókkal övezett szellemlakta pincelabirintus jelentette, ahol a bátorság mellett különböző feladványok megoldására is szükség volt – részletezte Banka Zsolt.

Az esemény Abasár területén, az utcákon és egyéb gyalogos közlekedési útvonalakon, járdákon zajlott, a kijelölt nyomvonal lépcsőket, közúti kereszteződéseket is érintett. A nyílt rendezvényen bárki indulhatott, akinek megfelelő az egészségilegi állapota a vállalt táv teljesítésére.