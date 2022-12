– Közösen díszítjük a karácsonyfát, de a mostanihoz képest kicsit később, jellemzően 22-én – mondja Eszter. – Nagy a család, így már 23-án elkezdtük a rokonlátogatásokat. Istenmezeje az első állomás, ahol Ádám édesanyjáékat kerestük fel. Huszonnegyedikén délelőtt Bogácson a nagymamához megyünk, délután pedig anyukám és a testvérem jön hozzánk. Huszonötödikén Ádám apukájáékhoz autózunk Mátrafüredre, ahol Ádi tesóival is találkozunk, majd az unokatestvéreim következnek. A 26-a már újra itthon zajlik.

A karácsonyi menüt illetően nem gondolja túl a történetet a Farkas család. Halászlé vagy valamilyen más halétel mindig kerül az asztalra.

Ádi szeret főzni, viszont a családfő helyzetét könnyíti, hogy az Istenmezején elkészített halászléből bőven jut másnapra is, ahogy a túrós csuszát sem kell külön elkészíteni. A sok utazás miatt tekintélyesebb mennyiségű ételt fölösleges felhalmozni. A hal azonban nem csak karácsonykor kedvenc, a gyerekek a hétköznapokon is szívesen fogyasztják, miként a játékvezető házaspár is így van ezzel, mert ugye – és nem a VAR miatt – a „vonalakra” illik vigyázni. Süteményből is lesz bőven, közte a nagyobb lány, Luca kedvencével, a marcipángolyóval. A hétéves gyermek elárulja, hogy bizony ő titkos füzetre vágyik, míg három és fél éves húga, Lara csillogós angyalkát szeretne. Az édesapa szerint ez aligha jelent teljesíthetetlen kívánságot a Jézuska számára. A könnyen megnyíló, nagyon közvetlen gyerekek arra is szívesen válaszolnak, mit szeretnek legjobban a karácsonyban.

– Azt, hogy együtt van a család – közli Luca, míg Larácska annak örül, amikor díszítik a fenyőt. Az ünnepi köntösbe bújtatott örökzöld ágainak egyikén feltűnik az Istenmezeje SE 1926 csapatának kis méretű zászlaja is. A lobogó pedig kínálja a kérdést, vagyis hogy idén hány országba sikerült eljutni a nemzetközi játékvezető duónak.

– A bekövetkezett egészségügyi gondok miatt az idei év sajnos nem sikerült túl mozgalmasra, mindössze négyszer kaptam küldést külföldre – készít gyorsmérleget Ádám. A kilométerek gyűjtésben ezúttal Eszti aktívabb szerepet vállalt. – Hétszer utaztam, amiben volt egy távoli célállomás, mégpedig Costa Rica, ahol az U20-as női világbajnokságon majd’ egy hónapot töltöttem – tekint vissza a sípmesternő, kiemelve, hogy az évet madridi BL-mérkőzés zárta (a Real Madrid női csapata az albán Vllaznia ellen játszott), ahonnan tegnap ért haza.

Azért idén is kerültek új helyszínek a Farkas, Urbán páros térképére

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) égisze alatt tevékenykedő játékvezetőként Farkas Ádám és Urbán Eszter sokat van távol a közös otthontól, ezzel együtt tetemes időt töltenek együtt gyermekeikkel. Ez mégsem ellentmondás. Az életvitel, az időbeosztás eltér a hétköznapi(bb) emberekétől, ám a hivatásukat tekintve ez a megszokott, a gyerekek pedig apáék távollétei során a család jóvoltából jó kezekben vannak. A 2022-es év mégsem csak a pozitívumokról szólt.

– Nálam a sérülések rányomták a bélyegét a februártól szeptemberig tartó időszakra. Rám járt a rúd, de szerencsére az ősz már jól ment, egészen november végéig. Ettől fontosabb, hogy a gyerekek legyenek rendben, és szerintem ők boldog, kiegyensúlyozottak – mondja Ádi, majd Esztire pillant, mintegy átadva neki a „labdát”.