– Sohajda Lacitól és Tusitól. Utóbbi, vagyis Berta Laci anno működött édesapámmal, majd velem is. És mivel a kisebbik fiam éppen most végzi a játékvezetői tanfolyamot, ha másként nem is tudnak egy pályán lenni, de az lehet, hogy legalább ellenőrként majd megnézi Mátét. Tusira szinte pótapámként tekintek. Sohajda Lacival a kapcsolat barátságból indult, és vált közben példaképpé. Teljesen jogos, hogy őt választották a vármegyei II. osztály 2022-es legjobbjának. Számomra ő egy ikon.

A családi háttér szerepe – Az életemben a legfontosabb helyet a család foglalja el. Biztos háttér nélkül a játékvezetést is csorbát szenved. Nálunk, amikor a mérkőzésről hazaérek és leteszem a sporttáskát, már jön a feleségem és mossa a szerelést, hogy másnapra tiszta legyen és abban tudjak menni az újabb meccsre. De például ügyel arra is, hogy meleg ebéddel a hasamban utazzak. Ezek nagyon fontos tényezők ahhoz, hogy ne pattogjon más irányba az ember és valóban csak a játékvezetésre tudjon összpontosítani.

Ebben a közegben közhely, hogy a mindennapokban mennyire fontos az ember számára a sport. A sporiknál ez fokozottan a középpontban áll és ez érvényes Debreczeni Krisztiánra is.

– A család és a vállalkozás mellett nekem a futball gyerekkorom óta a legfontosabbak lételemem.

Labdarúgóként jártam minden szinten, de a sérülések, miatt nem tudtam azt a pályát befutni, amire vágytam. Ezek után a játékvezetés kapaszkodót jelent a futballhoz. Ez adja hétvégén a feltöltődést. Igazából itt futom ki magamból a heti stresszt, itt kiélem ki magam. A 2007-es évben vizsgáztam, vagyis 16 esztendeje vezetek, de még mindig már nagyon várom hét közben megkapott a küldést, hogy a hétvégén mikor, hova, kivel mehetek. Ez mind fontos számomra.

Debreczeni Krisztián mindig próbál következetes lenni

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A kitüntetett játékvezető a civil életben Sástón vállalkozást működtet, amit édesapjáék kezdtek és ő 2012-ben vette át. Ehelyütt azonban fontosabb, hogy sípmesterként milyen a megítélése. Önmagáról így vallott a bíró.

– Már kiismertek a játékosok, a vezetők, a csapatok. Tudják, hogy alapvetően mi a „heppem”, így senkit nem is kell nagyon „beállítani a sorba”.

Hál' Istennek az évek alatt elértem, hogy tudják, megjött ez a „bolond”, aki nem szereti a szöveget, így ezért a következő pillanatban esetleg villanhat valami. Ezzel együtt úgy vélem, próbálok következetes lenni. Nagyon sokáig voltam játékospárti, ami a játékvezetésben nem jó. Az évek alatt ezen sikerült változtatni, tanulva a rutinosabb kollégáktól.

A karriert illetően Debreczeni Krisztián esetében az egészségi állapot fokozottan előtérben szerepel. A Darók Attila-díj elnyerése azonban nem jelenti azt, hogy innen már nincs tovább.

– Tény és valóság, hogy az ember ilyenkor kap egy lökést, ám az igazat megvallva nekem az adja az élethez a töltetet, hogy imádom a futballt. Ezért vagyok azon, hogy szeretném ezt művelni. És az, hogy meddig még? A feleségem erről azt mondta, hogy szerinte még mankóval is ott akarok lenni a pályán. De nem! Akkor lesz a vége, amikor már azt érzem, hogy azt a mennyiségi futást már nem tudom letenni az asztalra, ami magammal szemben elvárható.