– Idén is nagy érdeklődés mutatkozott a torna iránt, és igény van a résztvevők számának bővítésére is. A jó hangulatú mérkőzéseken túl alkalom nyílt baráti beszélgetésre, a diákévek felidézésére. A berzés összetartozás érzése boldogsággal és büszkeséggel tölt el mindenkit, ezért is várják minden évben ezt a számukra fontos rendezvényt – értékelt Nagy Gábor testnevelő tanár, egyben a torna szervezője.