– Gyöngyösi játékosként 2014-ben tagja volt a dániai Európa-bajnokságon nyolcadik helyen zárt magyar válogatottnak. Az jelentette pályafutása csúcsát?

– Kifelé úgy tűnhet, de én nem ezt érzem – válaszolt a 33 éves Varsandán Milán, aki 2013 és 2015 között szerepelt a magyar nemzeti csapatban. – Nehéz meghatározni, hogy mikorra tehető a pályafutásom csúcsa. A 2015-ben történt keresztszalag-szakadásból felépülve, kemény munkával sikerült visszanyerni a korábbi formámat, évek óta stabil teljesítményt nyújtok. Két év balatonfüredi kitérőt leszámítva tíz éve játszom Gyöngyösön a mindenkori edző, a társak és a szurkolók megelégedésére.

– A Chema Rodriguez vezette jelenlegi válogatottról hogyan vélekedik?

– Kíváncsian várom, hogy mit hoz nekünk ez a világbajnokság. Az elmúlt években olyan mértékben felgyorsult a kézilabdázás, amit nekünk magyaroknak nehéz lekövetni. A játékosok fizikálisan rengeteget fejlődtek, jóval dinamikusabb, erőteljesebb lett a sportág. Úgy érzem, a magyar csapat nem ezeket az erényeket csillogtatja.

– A válogatottal szemben a magyar szövetség elvárása azért a legjobb hét közé kerülés, mert az garantálná a részvételt a jövő évi párizsi olimpia egyik selejtezőtornáján. Ön hova várja a csapatot?

– Nagyon nehéz feladat előtt állunk. Nem mondom, hogy elérhetetlen, de ehhez szinte pontról-pontra teljesíteni kell a szövetségi kapitány által kiötlött taktikát. Ez lehet az alapja mindennek. Csapatként kell jól működni és alkalmazkodni. A nagy kérdést az jelenti, hogy a taktikus játék mennyire tud érvényesülni, illetve meddig bírjuk majd erővel a mérkőzéseket.

– Előfordul, hogy eljátszik még a gondolattal, hogy újra válogatott lesz?

– Megfordult a fejemben, de a realitás nem ez. Már a sportolói pályafutás utáni életre is készülök. Persze továbbra is alázatosan dolgozom a pályán és azon kívül is.

– Mit gondol, a jelenlegi csapattársai közül kinek lehet esélye még a magyar válogatottságra?

– Anélkül, hogy bárkit is megneveznék, többekben is megvan a kellő tehetség, hogy elérjen arra a szintre. Ez azonban önmagában nem elég. Ha nincs meg a kellő alázat a mindennapokban, akkor nem lehet szintet lépni. A vezetőedző, Bíró Balázs és Németh Tamás erőnléti edző nagy hangsúlyt fektet a fejlesztésekre, mindenkinek magadatik a lehetőség, hogy a válogatottságig vigye. A kérdés az, hogy mindennapi munkához mennyit hajlandóak hozzátenni. Az egyéni pluszok mellett nélkülözhetetlen, hogy mindenki bele tegye a kellő munkát.

A magyar válogatott csoportmérkőzései (Kristianstad)

Január 12., csütörtök, 18.00: Magyarország–Dél-Korea

Január 14., szombat 20.30: Izland–Magyarország

Január 16., hétfő, 20.30: Portugália–Magyarország

A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe